سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “، من تحريض قناة “”، ضد ، ونشرها خبرا حول إطلاق صاروخ القطاع باتجاه ، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، ، مؤكدة بأن “أدرعي” ظهر أصدق منها.

 

وقال “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” ‏حتى أفيخاي طلع أصدق من قناة العربية..العربية حذفت التغريدة بعد تعليق أفيخاي !!!”.

 

وكان حساب “العربية عاجل” قد زعم في تدوينة له عبر موقع “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن تحذف:”مراسلة العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة”.

 

من جانبه رد “أدرعي” فورا على تغريدة العربية مكذبا إياها قائلا: “ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك، لا رسمياً ولا ضمنياً، باستثناء مجموعات الواتساب للشائعات”.

 

وتابع: “إنذار كاذب ولا شيء غيره”.

 

وفي رسالة إلى قناة “العربية”، قال أدرعي: “انتظروا قليلاً قبل نشر الشائعات”.

 

وبعدها بدقائق، اضطرت “العربية” لحذف التغريدة ونفي الخبر الأول فيما يشبه الاعتذار لأدرعي.

 

وقالت في تدوينتها الجديدة عبر “تويتر”:”مراسلة العربية: إسرائيل تتراجع عن خبر سقوط من غزة وتقول إن الإنذار كاذب”.

 