سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” خديجة بن قنة، من تحريض قناة “العربية”، ضد قطاع غزة، ونشرها خبرا حول إطلاق صاروخ القطاع باتجاه إسرائيل، وهو ما نفاه المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، مؤكدة بأن “أدرعي” ظهر أصدق منها.

وقال “بن قنة” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”: ” ‏حتى أفيخاي طلع أصدق من قناة العربية..العربية حذفت التغريدة بعد تعليق أفيخاي !!!”.

وكان حساب “العربية عاجل” قد زعم في تدوينة له عبر موقع “تويتر” رصدتها “وطن” قبل أن تحذف:”مراسلة العربية: إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة”.

من جانبه رد “أدرعي” فورا على تغريدة العربية مكذبا إياها قائلا: “ولا أحد في إسرائيل أعلن ذلك، لا رسمياً ولا ضمنياً، باستثناء مجموعات الواتساب للشائعات”.

وتابع: “إنذار كاذب ولا شيء غيره”.

وفي رسالة إلى قناة “العربية”، قال أدرعي: “انتظروا قليلاً قبل نشر الشائعات”.

وبعدها بدقائق، اضطرت “العربية” لحذف التغريدة ونفي الخبر الأول فيما يشبه الاعتذار لأدرعي.

وقالت في تدوينتها الجديدة عبر “تويتر”:”مراسلة العربية: إسرائيل تتراجع عن خبر سقوط صواريخ من غزة وتقول إن الإنذار كاذب”.