أكد الإعلامي والمذيع المعروف بقناة الجزيرة جمال ريان، أن المصالحة الفلسطينية الأخيرة لا تعدوا كونها (مسرحية) أشرفت عليها أمريكا وإسرائيل ونُفذت من خلال عميلها في مصر عبدالفتاح السيسي الذي أراد المتاجرة بقضية فلسطين وعمل (شو إعلامي) من أجل استغلاله في الاستمرار على رأس السلطة بمصر.

وقال “ريان” في تغريدة دونها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”اذا كانت فلسطين ستعود على يدي السيسي وعبر حصار قطر التي تقف الى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطني ومن اجل التجديد للسيسي فلا أريدها الآن”

اذا كانت فلسطين ستعود على يدي السيسي وعبر حصار قطر التي تقف الى جانب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطني ومن اجل التجديد للسيسي فلا أريدها الآن https://t.co/y6u1ZF7fQT — جمال ريان (@jamalrayyan) October 8, 2017

وأضاف مفصلا “كذبوا علينا عام ٤٨ وكذبوا علينا عام ٦٧ ومازالوا يكذبون قال : السيسي سيعيد القدس وفلسطين ، متى انتصر الجيش المصري لفلسطين يا كذابين؟”

كذبوا علينا عام ٤٨ وكذبوا علينا عام ٦٧ ومازالوا يكذبون قال : السيسي سيعيد القدس وفلسطين ، متى انتصر الجيش المصري لفلسطين يا كذابين؟ #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) October 8, 2017

وتابع “شعب #مصر الأصيل لن تنطلي عليه مقولة : تحرير السيسي لفلسطين،فهو يعلم جيدا انها دعاية كاذبة ومتاجرة بالقضية الفلسطينية من اجل التجديد للسيسي”

الشعب #مصر الأصيل لن تنطلي عليه مقولة : تحرير السيسي لفلسطين،فهو يعلم جيدا انها دعاية كاذبة ومتاجرة بالقضية الفلسطينية من اجل التجديد للسيسي — جمال ريان (@jamalrayyan) October 8, 2017

واختتم “ريان” تغريداته قاصدا السيسي “لن تتحرر فلسطين من اسرائيل ما لم يتحرر الشعب المصري من عميل اسرائيل”