أكد الإعلامي والمذيع المعروف بقناة ، أن   الأخيرة لا تعدوا كونها (مسرحية) أشرفت عليها أمريكا وإسرائيل ونُفذت من خلال عميلها في عبدالفتاح السيسي الذي أراد المتاجرة بقضية وعمل (شو إعلامي) من أجل استغلاله في الاستمرار على رأس السلطة بمصر.

 

وقال “ريان” في تغريدة دونها عبر نافذته الرسمية بـ”تويتر” رصدتها (وطن):”اذا كانت فلسطين ستعود على يدي السيسي وعبر حصار التي تقف الى جانب الحقوق المشروعة  للشعب الفلسطني ومن اجل التجديد للسيسي فلا أريدها الآن”

 

 

وأضاف مفصلا “كذبوا علينا عام ٤٨ وكذبوا علينا عام ٦٧ ومازالوا يكذبون قال : السيسي سيعيد القدس وفلسطين ، متى انتصر الجيش المصري لفلسطين يا كذابين؟”

 

وتابع “شعب #مصر الأصيل لن تنطلي عليه مقولة : تحرير السيسي لفلسطين،فهو يعلم جيدا انها دعاية كاذبة ومتاجرة بالقضية الفلسطينية من اجل التجديد للسيسي”

 

واختتم “ريان” تغريداته قاصدا السيسي “لن تتحرر فلسطين  من اسرائيل ما لم يتحرر الشعب المصري من عميل اسرائيل”