استنكر الكاتب السعودي المعروف جمال خاشقجي، الهجوم الإرهابي الذي شنه مسلح على قصر السلام بجد أمس، السبت، مشيرا إلى أن هذا الحادث يمثل تعد خطير على رمز الدولة.. حسب قوله.

وقال “خاشقجي” في تغريدة دونها عبر صفحته الشخصية بـ”تويتر” رصدتها (وطن) معلقا على الحادث الإرهابي: “هذه جريمة لا تغتفر وتعد خطير على رمز الدولة، رحم الله الشهداء وعزائنا ان مثل هذه الاعمال تفضي الى تعزيز وحدتنا حول قيادة البلاد حفظها الله.”

هذه جريمة لا تغتفر وتعد خطير على رمز الدولة، رحم الله الشهداء وعزائنا ان مثل هذه الاعمال تفضي الى تعزيز وحدتنا حول قيادة البلاد حفظها الله. https://t.co/2KKkkUYUBd — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) October 8, 2017

بعد صمتٍ “مستغربٍ” لساعات، ورغم الضجة الكبيرة وآلاف التغريدات على “تويتر” التي تحدثت عن هجوم قصر السلام بمدينة جدة، خرجت الداخلية السعودية ببيانٍ كشفت فيه بعضاً من تفاصيل ما جرى.

وأفاد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية،أمس السبت، بمقتل رجلي أمن إثر تعرض نقطة حراسة خارجية تابعة للحرس الملكي بجدة لإطلاق نار.

وقال المتحدث “عند الساعة (الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة) من فجر يوم السبت.. تعرضت نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي الموجودة أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص ترجل من سيارة يقودها من نوع هونداي تحمل اللوحة رقم (ح ص ك 6081)..”.

وتابع أنه تم التعامل مع ذلك الشخص على الفور من قبل رجال الحرس الملكي “وفق ما يقتضيه الموقف”، م أدّى إلى مقتله في المكان حالاً، كما قُتِلَ رجلا أمن وأصيب 3 آخرين.

وأفاد المتحدث أنه “قد اتضح من إجراءات الثتبت من هوية ذلك الشخص بأنه يدعى منصور بن حسن بن علي آل فهيد العامري (سعودي الجنسية) ويبلغ من العمر (28) عاماً، وضبط بحوزته بالإضافة للسلاح الرشاش من نوع كلاشنكوف، ثلاث قنابل حارقة مالتوف”.

وذكر في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية أنّ الجهات الأمنية لاتزال تباشر تحقيقاتها وسيتم الإعلان عما يستجد لاحقا.