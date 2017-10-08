قال حساب (فارس بن سعود) الشهير بتويتر، إن أقارب سلطان القحطاني شبيه ولي العهد السعودي محمد ابن سلمان أكدوا اختفاء “القحطاني” قبل سنة، ما يؤكد زعمه في تسريب أمس أن ولي العهد السعودي تم اغتياله وأن شبيهه المدعو (سلطان القحطاني) هو من يدير الأمر الآن بتوجيهات سعود القحطاني قريبه.

وقال “بن سعود” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بتويتر رصدتها (وطن):”أقارب سلطان القحطاني شبيهMBS يؤكدون إختفائه من سنة!

حديثهم يدعم حديث الأمراء الثلاثة ويقربه من الواقع”

أقارب سلطان القحطاني شبيهMBS يؤكدون إختفائه من سنة!

حديثهم يدعم حديث الأمراء الثلاثة ويقربه من الواقع#شعب_المملكه_ينبذ_الليبراليه pic.twitter.com/UFJk3xDLfj — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

وتساءل في تغريدة أخرى “لماذا لم يستقبل محمد ابن سلمان والده .. لماذا لم يظهر معه في الإستقبال في مطار جدة او في القصر! هل أصيب في محاولة إغتياله أمس في قصر السلام! او معتقل!”

MBS

لماذا لم يستقبل #سرقان

لماذا لم يظهر معه في الإستقبال في مطار جدة او في القصر!

هل أصيب في محاولة إغتياله أمس في قصر السلام!

او معتقل! — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

ووصل الملك سلمان منذ قليل إلى السعودية قادماً من موسكو، بعد زيارة رسمية.

يشار إلى أنه في تسريب جديد أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل أمس، السبت، نشره حساب شهير بـ”تويتر” اعتاد نشر العديد من التسريبات من داخل الديوان الملكي والتي ثبت صحة بعضها، ولكن التسريب هذه المرة تحدث عن أمر أغرب من الخيال وزعم أن ولي العهد السعودي تم اغتياله وأن شبيهه المدعو (سلطان القحطاني) هو من يدير الأمر الآن بتوجيهات سعود القحطاني قريبه.

حساب “فارس بن سعود الشهير” بتويتر هو من نقل هذا التسريب،بالأمس، ونسبه لثلاثة أمراء من الأسرة الحاكمة دار بينهم الحوار بأحد القصور الملكية في الرياض.

وقال في تغريدة أخرى رصدتها (وطن) مفصلا:”الحديث حول تفجير(أجياد مكة)الذي نسب لداعش بتاريخ 3 يونيو2017 وأحد الأمراء أكد وجودMBS هناك وأنه تحدث معه هاتفياً قبل التفجير بـ5 دقائق”

وتابع “وقال الأمير إنه عاود الإتصال بـMBS بعد سماعه الخبر ولكن هواتفMBS مغلقه وجلس ليله كاملاً يحاول الإتصال والأجهزه مغلقة (انا أذكر ذلك جيداً)”

وينقل “فارس بن سعود” بقية حديث الأمراء:” تم التغطية على الموضوع وأعلن أنها عملية إرهابية لداعش. والشخص الموجود الأن ويأتمر بأمرMBZ- هو سلطان القحطاني شبيةMBS وقريب سعود القحطاني”

وفي تغريدة خاتمة لم يعلق “فارس بن سعود” الشهير بتسريباته على الأمر كما أنه لم يؤكد أو ينفي ما ورد بالتسريب، وقال:”هذا الحديث دار بين ثلاث من أصحاب السمو الملكي في قصر أحدهم ليل أمس ونقلته لكم حرفياً ولا أتبنى أي كلمة وردت في حديثهم (تأكيداً أونفياً)”

وتشهد السعودية بالفترة الأخيرة اضطرابات واسعة بعد الانقلاب على بن نايف واعتقال الدعاة والعلماء والساسة المعارضين، وتنبني النظام للمنهج العلماني وتحالفه مع كل قوى الشر بالمنطقة فضلا عن تزعم حصار قطر والتطبيع الشامل مع إسرائيل، حيث أصبحت المملكة تسير على طريق مجهول لا يمكن تحسسه حتى الآن.