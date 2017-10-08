نشرت وزارة الداخلية السعودية أول مقطع فيديو لمحاولة اقتحام قصر السلام بجدة فجر السبت، كما نشرت صُورة منفذ الهجوم، وصور قتيلي الحرس الملكي.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت في بيان لها، “تعرض نقطة حراسةً خارجية تابعةً للحرس الملكي أمام البوابة الغربية لقصر السلام بمدينة جدة، لإطلاق نار من شخص بعد ترجله من سيارته.”

وأعلنت مقتل المتورط في إطلاق النار على نقطة الحراسةً الخارجية أمام البوابة الغربية لقصر السلام بجدة ويدعى منصور بن حسن بن علي العامري ، سعودي، كما قتل الرقيب حماد بن شلاح المطيري، والجندي أول عبدالله بن فيصل.

وذكرت الداخلية أنه تم ضبط سلاح رشاش من نوع كلاشنكوف، وثلاث قنابل حارقة مالتوف، بحوزة المُهاجم في إطلاق النار على نقطة الحراسةً الخارجية التابعةً لقصر السلام بجدة.