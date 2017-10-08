كشف حساب () الشهير بـ”تويتر”، عن المخطط الكامل الذي وضعه شيطان الإمارات محمد ابن زايد ولي عهد بالاتفاق مع إيران وإسرائيل، لتفكيك المنطقة وضرب الخليج.

 

وأكد “فارس بن سعود” أن تودد ابن زايد لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان أمر مؤقت حتى يسيطر عليه وينفذ مخططاته ثم يأتي دوره هو الآخر.

 

وقال “بن سعود” في سلسلة تغريدات دونها عبر نافذته الشخصية بتويتر ورصدتها (وطن):”من أجمع  على أن (كعبة المضيوم) هي الشعوب الإسلامية التي ترى في تميم قائداً مسلماً يعادل الرئيس أردوغان في دفاعة عن الشعوب وحرياتها”

 

وأشار إلى أن هذا الأمر سبب حقداً من محمد ابن زايد الحاقد أصلاً على الإسلام والأمة الإسلامية وحارب الشعوب المسلمة ومطالبها بالحرية والتي دعمتها(قطر). مضيفا أنه من هنا  بدأت خطط الصهيوني ابن زايد لتدمير العلاقة التاريخية بين المملكة وقطر، وبدأ مخطط مدروس بدقة لأستهداف لحمة الخليج بدايتاً بقطر ثم المملكة.

 

وأوضح “فارس بن سعود” أن هدف ابنزايد من حصار قطر هو أن تتجه قطر لإيران بحكم المنافذ الجوية والبحرية، ومعلوم أن إيران تتعاون سرا مع ابن زايد ويوجد تنسيق عالي جداً بين الطرفين، مضيفا “أنا متأكد من دور إيران في المخطط الصهيوني .. إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة”

 

وفي تحذير للقيادة القطرية قال “بن سعود”:”الشعوب الإسلامية ترفض إيران كما ترفض . والأمة الإسلامية تحترم تركيا والقائد المسلم أردوغان وهنا يجب أن تنتبة قطر الشقيقة للقادم. أنصح الأشقاء في قطر وعلى رأسهم الزعيم القائد الشيخ تميم. إحذروا من السير في  مخطط محمد ابن زايد الدحلاني الخبيث الذي تم تخطيطه ودراسته بدقة”

 

وكشف “بن سعود” عن الخطة المتفق عليها بين إيران وإسرائيل للاستفادة من التناحر العربي بالمنطقة قائلا:”الخطة المتفق عليها بين إسرائيل وإيران (قطر وعُمان والكويت لإيران)( والمملكة والبحرين والإمارات لإسرائيل) والتنفيذ عبر MBZ- الدحلاني”

 

واختتم “فارس بن سعود” تغريداته محذرا “مصلحة الأمة توجب على الشقيقة قطر والشقيقة تركيا الأندماج في إتحاد يحمي الأمة الإسلامية وأن لا تكتفي قطر وتركيا بتوقيع معاهدات فقط!”