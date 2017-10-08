كشف حساب (فارس بن سعود) الشهير بـ”تويتر”، عن المخطط الكامل الذي وضعه شيطان الإمارات محمد ابن زايد ولي عهد أبو ظبي بالاتفاق مع إيران وإسرائيل، لتفكيك المنطقة وضرب الخليج.

تغريداتي التالية

عن الجانب المجهول في مخطط MBZ #ولد_النعاشة

حول تدمير الخليج والمملكة وقطر وتركيا والأمة الإسلامية — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

وأكد “فارس بن سعود” أن تودد ابن زايد لولي العهد السعودي محمد ابن سلمان أمر مؤقت حتى يسيطر عليه وينفذ مخططاته ثم يأتي دوره هو الآخر.

وقال “بن سعود” في سلسلة تغريدات دونها عبر نافذته الشخصية بتويتر ورصدتها (وطن):”من أجمع على أن قطر(كعبة المضيوم) هي الشعوب الإسلامية التي ترى في تميم قائداً مسلماً يعادل الرئيس أردوغان في دفاعة عن الشعوب وحرياتها”

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من أجمع على أن قطر(كعبة المضيوم)

هي الشعوب الإسلامية التي ترى في تميم قائداً مسلماً يعادل الرئيس أردوغان في دفاعة عن الشعوب وحرياتها — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

وأشار إلى أن هذا الأمر سبب حقداً من محمد ابن زايد الحاقد أصلاً على الإسلام والأمة الإسلامية وحارب الشعوب المسلمة ومطالبها بالحرية والتي دعمتها(قطر). مضيفا أنه من هنا بدأت خطط الصهيوني ابن زايد لتدمير العلاقة التاريخية بين المملكة وقطر، وبدأ مخطط مدروس بدقة لأستهداف لحمة الخليج بدايتاً بقطر ثم المملكة.

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هذا الأمر سبب حقداً منMBZ الحاقد أصلاً على الإسلام والأمة الإسلامية

وحارب الشعوب المسلمة(حصراً)ومطالبها بالحرية والتي دعمتها(قطر) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

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من هنا بدأت خطط الصهيونيMBZ

لتدمير العلاقة التاريخية بين المملكة وقطر

وبدأ مخطط مدروس بدقة لأستهداف لحمة الخليج بدايتاً بقطر ثم المملكة — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

وأوضح “فارس بن سعود” أن هدف ابنزايد من حصار قطر هو أن تتجه قطر لإيران بحكم المنافذ الجوية والبحرية، ومعلوم أن إيران تتعاون سرا مع ابن زايد ويوجد تنسيق عالي جداً بين الطرفين، مضيفا “أنا متأكد من دور إيران في المخطط الصهيوني .. إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة”

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مخطط ولد النعاشة الدحلاني في حصاره الخانق للشقيقة قطر ومقاطعتها بهذه الطريقة هدفه أن تتجه لإيران بحكم المنافذ الجوية والبحرية — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

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إيران تتعاون سرياً مع ولد النعاشة وتنسيق عالي جداً بين الطرفين وانا متأكد من دور إيران في المخطط الصهيوني

إيران وإسرائيل وجهان لعملة واحدة — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

وفي تحذير للقيادة القطرية قال “بن سعود”:”الشعوب الإسلامية ترفض إيران كما ترفض إسرائيل. والأمة الإسلامية تحترم تركيا والقائد المسلم أردوغان وهنا يجب أن تنتبة قطر الشقيقة للقادم. أنصح الأشقاء في قطر وعلى رأسهم الزعيم القائد الشيخ تميم. إحذروا من السير في مخطط محمد ابن زايد الدحلاني الخبيث الذي تم تخطيطه ودراسته بدقة”

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الشعوب الإسلامية ترفض إيران كما ترفض إسرائيل.

والأمة الإسلامية تحترم تركيا والقائد المسلم أردوغان

وهنا يجب أن تنتبة قطر الشقيقة للقادم…. — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

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أنصح الأشقاء في قطر وعلى رأسهم الزعيم القائد الشيخ تميم.

إحذروا من السير في مخطط MBZالدحلاني الخبيث الذي تم تخطيطه ودراسته بدقة — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

وكشف “بن سعود” عن الخطة المتفق عليها بين إيران وإسرائيل للاستفادة من التناحر العربي بالمنطقة قائلا:”الخطة المتفق عليها بين إسرائيل وإيران (قطر وعُمان والكويت لإيران)( والمملكة والبحرين والإمارات لإسرائيل) والتنفيذ عبر MBZ- الدحلاني”

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الخطة المتفق عليها بين إسرائيل وإيران

(قطر وعُمان والكويت لإيران)( والمملكة والبحرين والإمارات لإسرائيل)

والتنفيذ عبر MBZ- الدحلاني — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 8, 2017

واختتم “فارس بن سعود” تغريداته محذرا “مصلحة الأمة توجب على الشقيقة قطر والشقيقة تركيا الأندماج في إتحاد يحمي الأمة الإسلامية وأن لا تكتفي قطر وتركيا بتوقيع معاهدات فقط!”