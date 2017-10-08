شن الإعلامي والناشط اليمني، أسعد الشرعي هجوما غير مسبوق على ولي العهد السعودي وسياساته المتوافقة مع السياسة المصرية والإماراتية، ناعتا إياه بـ”الغبي مع مرتبة القرف”.

 

وقال “الشرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الهجوم على القصر الملكي بجدة عمل مدان وجبان . بالمقابل كثر الضغط يولد الإنفجار و # تمارس كبت غير عادي على مواطنيها. اتركوهم يتنفسون”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مشكلتكم إخواننا في #السعودية ، من يعارض سياسات بلدكم فهو عميل وحاقد وحاسد ومارق ومرتزق ووو الخ رغم أن اخطاء بلدكم كارثية وواضحة وضوح الشمس”.

 

وشدد “الشرعي” على أن أي : ” حاكم يترك الطيب اردوغان ويتحالف مع الخسيس السيسي ويترك تميم المجد ويتحالف مع الخونة هو حاكم غبي مع مرتبة القرف. بن سلمان مثالاً”.

 

وتابع قائلا: ” حيرتونا معاكم : تطالبوني أن لا اغرد حول الأزمة الخليجية وان أهتم ببلدي اليمن وعندما اتحدث عن بلدي التي دمرته #السعودية تتهموني بالتحوث “.

 

وكانت العديد من التقارير الصحفية والتسريبات قد أكدت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتخذ من ولي عهد قدوة له في تحقيق أهدافه، من خلال القضاء على أي معارضة سواء على مستوى الأسرة الحاكمة او على مستوى الشعب.

 

كما أكدت تقارير بأن “ابن زايد” عمل بكل جد لاقناع الولايات المتحدة بتولي محمد بن سلمان عرش المملكة، الذي أصبح وصوله إليه مسألة وقت فقط.