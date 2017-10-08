شن الإعلامي والناشط اليمني، أسعد الشرعي هجوما غير مسبوق على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسياساته المتوافقة مع السياسة المصرية والإماراتية، ناعتا إياه بـ”الغبي مع مرتبة القرف”.

وقال “الشرعي” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الهجوم على القصر الملكي بجدة عمل مدان وجبان . بالمقابل كثر الضغط يولد الإنفجار و #السعودية تمارس كبت غير عادي على مواطنيها. اتركوهم يتنفسون”.

الهجوم على القصر الملكي بجدة عمل مدان وجبان .

بالمقابل كثر الضغط يولد الإنفجار و #السعودية تمارس كبت غير عادي على مواطنيها.

اتركوهم يتنفسون. — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 8, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: ” مشكلتكم إخواننا في #السعودية ، من يعارض سياسات بلدكم فهو عميل وحاقد وحاسد ومارق ومرتزق ووو الخ رغم أن اخطاء بلدكم كارثية وواضحة وضوح الشمس”.

مشكلتكم إخواننا في #السعودية ، من يعارض سياسات بلدكم فهو عميل وحاقد وحاسد ومارق ومرتزق ووو الخ

رغم أن اخطاء بلدكم كارثية وواضحة وضوح الشمس. — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 8, 2017

وشدد “الشرعي” على أن أي : ” حاكم يترك الطيب اردوغان ويتحالف مع الخسيس السيسي ويترك تميم المجد ويتحالف مع الخونة عيال زايد هو حاكم غبي مع مرتبة القرف. بن سلمان مثالاً”.

حاكم يترك الطيب اردوغان ويتحالف مع الخسيس السيسي ويترك تميم المجد ويتحالف مع الخونة عيال زايد هو حاكم غبي مع مرتبة القرف.

بن سلمان مثالاً. — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 8, 2017

وتابع قائلا: ” حيرتونا معاكم : تطالبوني أن لا اغرد حول الأزمة الخليجية وان أهتم ببلدي اليمن وعندما اتحدث عن بلدي التي دمرته #السعودية تتهموني بالتحوث “.

حيرتونا معاكم : تطالبوني أن لا اغرد حول الأزمة الخليجية وان أهتم ببلدي اليمن وعندما اتحدث عن بلدي التي دمرته #السعودية تتهموني بالتحوث . — أسعد الشرعي (@AAlshareey) October 8, 2017

وكانت العديد من التقارير الصحفية والتسريبات قد أكدت بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يتخذ من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد قدوة له في تحقيق أهدافه، من خلال القضاء على أي معارضة سواء على مستوى الأسرة الحاكمة او على مستوى الشعب.

كما أكدت تقارير بأن “ابن زايد” عمل بكل جد لاقناع الولايات المتحدة بتولي محمد بن سلمان عرش المملكة، الذي أصبح وصوله إليه مسألة وقت فقط.