رغم سباته لأكثر من أربعة أشهر وعدم تعليقه مطلقا على الأزمة الخليجية، فاق الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبد اللطيف الزياني (البحريني الجنسية) من نومه يندد بقرار الأمم المتحدة إدراج دول التحالف العربي على اليمن في القائمة السوداء لقتلة الاطفال.

وفي بيان نشره الحساب الرسمي لـ”مجلس التعاون” على موقع التدوين المصغر “تويتر”: ” نوه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بحرص دول التحالف مِن أجل الشرعية في اليمن على تفادي الأضرار على المدنيين والأطفال في اليمن، والتزام التحالف بالقوانين الانسانية الدولية في عملياتهم العسكرية، والاجراءات التي تنتهجها في هذا الشأن، والتي أشاد بها تقرير الأمم المتحدة بشأن الأطفال والصراعات المسلحة”.

ووأضاف البيان: “وعبر الأمين العام في الوقت ذاته عن رفضه للإحصائيات التي ذكرت في تقرير الأمم المتحدة والمستقاة من مصادر غير موثوقة وموالية لجماعة الحوثي – صالح، معبرا عن أمله في أن تستند الأمم المتحدة في تقاريرها على مصادر ذات مصداقية وموثوقية، وأن تراجع هذه المعلومات والاحصائيات والتصنيفات في ضوء ذلك”.

الأمين العام لمجلس التعاون ينوه بحرص دول التحالف من أجل الشرعية في #اليمن على تفادي الأضرار على المدنيين والأطفال.. https://t.co/p2jyCG67wJ — مجلس التعاون (@GCCSG) October 7, 2017

من جانبهم، شنَّ مغردون هجوما عنيفا ممزوجا بالسخرية من الامين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني، داعين إياه للرجوع وإكمال نومه، مؤكدين بأن المجلس أصبح مسمى بلا مضمون كحال جامعة الدول العربية، ناعتين إياه بالخائن.

مجلس التعاون فقد بريقه المعروف عنه…مثله مثل الجامعة العربية مسميات بلا مضمون.. — ThE LoRd 🇴🇲 (@salim99953) October 7, 2017

أرجع كمل رقاد 👌🏻 — تميم المجد 🇶🇦 2022 (@Fme53_) October 7, 2017

الخائن العام عطوه رضعته و خل يرجع ينام ! — Qatar 966 🇶🇦 (@qatar966) October 7, 2017

كمل رقادك وتلحف البرد جاي — Mubarak Al Mansouri (@Mubarak_QR) October 7, 2017

الأمين العام غيروا اسمه سموه رقدان 😂😂😂 نسيت اسمه وشكله ممكن صورته حتى نتذكره — Elmo76 (@Elmo76) October 7, 2017

مبروك اخبرا طلع من النفاس — تركي التميمي (@gxh00) October 7, 2017

وكانت الأمم المتحدة، قد أدرجت التحالف العربي في اليمن الذي ترأسه السعودية في القائمة بسبب قتل وتشويه أطفال في اليمن.

ووفقا لما ورد في أسباب ضم التحالف للقائمة السوداء، فقد أدت أفعال التحالف بشكل موضوعي إلى الإدراج بسبب قتل وتشويه أطفال حيث نسبت 683 حالة إصابة لأطفال لهذا الطرف.. ونتيجة لمسؤوليته عن 38 حادثة جرى التحقق منها عن هجمات على مدارس ومستشفيات خلال 2016″.

وذكرت الأمم المتحدة أن “التحالف مدرج في القسم (ب) من الملحق الأول.. نظرا لأنه اتخذ إجراءات خلال فترة التقرير تهدف لتحسين حماية الأطفال”.

وتضمن ملحق الأمم المتحدة الحوثيين وقوات الحكومة اليمنية وميليشيا موالية للحكومة وتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب بسبب انتهاكات بحق الأطفال في 2016 مثلما ورد في تقرير العام الماضي حول انتهاكات 2015.