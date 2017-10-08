وجهت الأكاديمية الأردنية الدكتورة فاطمة الوحش، انتقادات لاذعة للمملكة العربية السعودية، وذلك على إثر لجوءها للعب بورقة القبائل في نزاعها مع قطر، محذرة بان تكون بداية النهاية لها.

وقالت “الوحش” في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” العشيرة هي نواة بناء وليس معول هدم،،كانت منها بداية الدعوة” وانذر عشيرتك الاقربين”واذا استخدمها العربان بجهلهم فانه بداية النهايات #السعودية”.

العشيرة هي نواة بناء وليس معول هدم،،كانت منها بداية الدعوة" وانذر عشيرتك الاقربين"واذا استخدمها العربان بجهلهم فانه بداية النهايات #السعودية — الدكتورة فاطمة الوحش (@fatimaalwahsh) October 8, 2017

وكان حساب المغرد السعودي الشهير “مجتهد” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، ثد اكد قبل أيام أن ما وصفهم بـ “مستشارون مصريون” يقترحون على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الاستفادة من الخلاف الواقع بين بعض القبائل السعودية، وإشعال الفتنة بينهم وزيادة الصراع من أجل بسط سيطرته التامة وفقا لسياسة “فرق تسد”.

وقال “مجتهد” في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن” على حائطه الخاص بـ”تويتر” قبل يومين:”المستشارون المصريون يقترحون على محمد بن سلمان التعامل مع مشكلة شمر والرشايدة مثل تعامل المخابرات الجزائرية مع الجماعة الإسلامية المسلحة”.

المستشارون المصريون يقترحون على محمد بن سلمان التعامل مع مشكلة شمر والرشايدة مثل تعامل المخابرات الجزائرية مع الجماعة الإسلامية المسلحة — مجتهد (@mujtahidd) October 6, 2017

وأوضح في تغريدة أخرى “والفكرة تؤدي -لو نجحت- إلى قلب الأزمة لصالح ابن سلمان وتجعل الطرفين يتوددان للأجهزة الأمنية أن تأتي لمناطقهم لأجل حماية كل منهم من الآخر”.

والفكرة تؤدي -لو نجحت- إلى قلب الأزمة لصالح ابن سلمان وتجعل الطرفين يتوددان للأجهزة الأمنية أن تأتي لمناطقهم لأجل حماية كل منهم من الآخر — مجتهد (@mujtahidd) October 6, 2017

وشرح المغرد “مجتهد” أن الفكرة تتلخص في تسليط بلطجية يتقمصون هوية طرف ينفذون اعتداءات دموية على الطرف الآخر ثم يرد بلطجية آخرون يتقمصون الطرف الآخر ويتصاعد الصراع.

الفكرة تتلخص في تسليط بلطجية يتقمصون هوية طرف ينفذون اعتداءات دموية على الطرف الآخر ثم يرد بلطجية آخرون يتقمصون الطرف الآخر ويتصاعد الصراع — مجتهد (@mujtahidd) October 6, 2017

وفصل حديثه بالقول:”وتكون الاعتداءات الأولى بسلاح أبيض دون قتل ثم يتصاعد الصراع باستخدام أسلحة نارية وقتلى ودماء فيستغيث الناس بالجهاز الأمني ويفرحون بانتشاره”.

وأضاف: “تم اليوم الجزء الأول من الخطة بقيام محسوبين على إحدى القبيلتين بتنفيذ سلسلة اعتداءات على أشخاص من القبيلة الأخرى مما نتج عنه إصابات بالغة”.

وأردف “ومن أجل نجاح الخطة قام ابن سلمان خلال الـ 24 ساعة الماضية بفصل 60 عسكري شمري حتى لا ينكشف السر خاصة وأن بينهم رتب عالية في البحث الجنائي”.

ورأى “مجتهد” أن ابن سلمان سيستفيد من ذلك بالتأكيد على أهمية السلطة في منع تناحر القبائل التي صورها بهذه الحيلة وكأنها كلاب مربوطة ينبغي أن لا تنفلت على بعضها.. حسب وصفه.

وقبل أيام قليلة بث ناشطون على موقع تويتر مقاطع مصورة لمن قالوا إنهم متظاهرون من أبناء قبيلة شمر بمدينة حائل شمالي السعودية، تجمعوا رفضا لعقد قران فتاة من قبيلتهم على شاب من عشيرة الرشايدة، بسبب ما اعتبروه عدم التكافؤ بين أبناء القبيلتين.

وأشعل موقف المتظاهرين جدلا واسعا وانتقادات شديدة لما اعتُـبر تصرفا عنصريا مخالفا لمبادئ الشريعة الإسلامية التي تقوم عليها القوانين في السعودية.

يشار إلى أن هذا الجدل اشتعل في المملكة على وقع اتهامات للسلطات هناك بتذكية روح القبلية على حساب مبادئ الإسلام لتحقيق أهداف سياسية، ما يشكل خطرا على وحدة البلاد.

وتصدر وسم #مظاهرات_حائل قائمة تويتر في السعودية، كما وصل الوسم إلى المرتبة الثالثة على قائمة تويتر العالمية.

وكان “ابن سلمان” قد بدا اللعب بهذه الورقة منذ بداية الازمة من خلال استقباله لأفراد من قبيلة “آل مرة” الموالين للسعودية بهدف تحريضهم ضد نظام الحكم في قطر.