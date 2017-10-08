متناسية الخلافات وحملات التآمر التي تشنها ومن في فلكها ضدها، عبرت عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف بمدينة غربي المملكة السعودية وأسفر عن مقتل رجلي أمن.

 

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأحد، “موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

 

وعبّر البيان “عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل”.

 

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت، السبت، مقتل رجلي أمن وإصابة ثلاثة آخرين في استهدف نقطة حراسة تابعةً للحرس الملكي بقصر السلام في مدينة جدة، غربي المملكة، تم خلاله أيضًا مقتل المهاجم وهو سعودي الجنسية.

 

وتعصف بالخليج أزمة بدأت، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه بشدة.