متناسية الخلافات وحملات التآمر التي تشنها السعودية ومن في فلكها ضدها، عبرت قطر عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي استهدف قصر السلام بمدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية وأسفر عن مقتل رجلي أمن.

وجددت وزارة الخارجية القطرية في بيان، الأحد، “موقف دولة قطر الثابت من رفض العنف والإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب”.

وعبّر البيان “عن تعازي دولة قطر لذوي الضحيتين وتمنياتها للجرحى بالشفاء العاجل”.

وكانت وزارة الداخلية السعودية، أعلنت، السبت، مقتل رجلي أمن وإصابة ثلاثة آخرين في هجوم استهدف نقطة حراسة تابعةً للحرس الملكي بقصر السلام في مدينة جدة، غربي المملكة، تم خلاله أيضًا مقتل المهاجم وهو سعودي الجنسية.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت، في 5 يونيو/ حزيران الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بزعم “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.