تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر”، فيديو كليب لفرقة سعودية يمتدح قرار الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز السماح للمرأة بقيادة السيارة، بعنوان: “أختاه ستقودين السيارة”.

ووفقا للفيديو كليب الذي رصدته “وطن”، فقط ظهر رجلين سعوديين يجلسان في المقعد الخلفي من السيارة التي تقودها امرأة سعودية، ثم يترجلان من السيارة إلى الإستديو الذي تبدأ فيه موسيقى الأغنية بالظهور.

وتقول كلمات الاغنية التي جاءت على وقع موسيقى الروك الأمريكية،: “لا مزيد من السائقين، أو أوبر أو تكاسي، ليأخذكن إلى أماكنكن، انتِ فتاة عربية ولدت لتتألقي مثل اللؤلؤ، حان وقت قيادتك للسيارة، اصطحبيني معك”.

وحسب أعضاء الفرقة التي تسمي نفسها “Most of Us”، والذين ظهروا في المقطع، وهما “حسن حترش” و”خالد شراني”، و”عمرو هواري”، و”أمير عباس”، فقد أرادوا بتلك الأغنية أن يدعموا فكرة قيادة المرأة للسيارة في السعودية، حسب موقع “لعربية.نت”.

وأضافوا: “أردنا أن نكون مسؤولين، وأن تلهم رسالتنا النساء. لقد استلهمنا الاهتمام الوطني والعالمي الذي حظي به هذا القرار، وشعرنا أنه سيكون من الجميل دعم هذا الأمر فنيا، لقد كانت تجربة ممتعة”.

وترى الفرقة أن النساء لسن الفائزات الوحيدات بخطوة السماح لهن بقيادة السيارة؛ فالرجال السعوديين أيدوا تلك الخطوة، واحتفلوا بها.

وتشجع الأغنية النساء على الخروج من المقعد الخلفي، والجلوس خلف مقود التحكم.