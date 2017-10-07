توفيت الفنانة نورلين، متأثرةً بإصابتها الخطيرة، في الحادث المروّع الذي توفيت فيه الفنانة الشابة داليا التوني، مساء الخميس الماضي بالعين السخنة شمال شرق القاهرة.

ومكثت “بطلة إعلانات ميلودي” في الرعاية المركزة 24 ساعة، بعد إصابتها، في الحادث الذي أصيب فيه شخصان آخران، وكان الناجي الوحيد منه “كلب” الفنانة “داليا”.

ونعت الفنانة الشابة “نجلا” توأمها “نورلين”.

وكتبت “نجلا” عبر صفحتها على “فيس بوك”: “توفت اختي الغالية وتوأم روحي وعمري ونصي التاني..سبتيني لوحدي ليه يا نور انتي النهاردة عروسة الجنة”.

واشتهرت “نورلين” مع شقيقتها التؤام “نجلا” بالحملة الاعلانية الشهيرة لقناة ميلودي، خاصة وجملتهن “إحنا بنعمل كل حاجة مع بعض يا حمزاوي”.

وشاركت التوأم الفنان محمد رجب بطولة فيلم “محترم إلا ربع “، إلى جانب مجموعة من الحملات الإعلانية بجانب اتجاههم للغناء مؤخرا.

ووريت الفنانة الشابة داليا التوني الثرى أمس الجمعة.