تم تشييع جنازة رئيس السابق جلال الطالباني الجمعة في مدينة السليمانية بإقليم العراق بحضور رسمي عراقي ودولي.

 

ولكن أثار جدلا لأنه كان ملفوفا بعلم إقليم وليس بصفته رئيسا سابقا للعراق.

 

وكان جثمان طالباني وصل اليوم الجمعة إلى مطار السليمانية الدولي على متن طائرة قادمة من ألمانيا.

 

ويقول مسؤولون عراقيون إنه كان من المفترض وصول الجثمان إلى أولى لإجراء جنازة رسمية ثم بعدها ينقل الجثمان إلى السليمانية ولكن عائلة طالباني أصرت على عدم إرسال الجثمان إلى العاصمة العراقية.