حاول الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد، الإساءة لتركيا والرئيس أردوغان بنشر صورة جمعته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وقام بتأويلها وفقا لأهوائه وبما يرضي عنه سيده في أبو ظبي.

الصورة البروتوكولية العادية التي تلتقط للزعماء أثناء لقاءاتهم، نشرها “عبدالله” في تدوينة على صفحته بتويتر رصدتها (وطن) وعلق عليها بـ (عبارة فضائية من نسج خياله) قائلا :”وانضمت تركيا أخيرا للهلال الشيعي.”

وإنضمت تركيا أخيرا للهلال الشيعي. pic.twitter.com/ApAJdHxMQU — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) October 6, 2017

التغريدة التي عرضته لهجوم ناري من قبل النشطاء، الذين وصفوه بـ”التافه” لاستشهاده بصور روتينية ونسج “أفلام كرتون” وقصص فضائية من خياله حولها.

وأرفق العديد من النشطاء صورا كثيرة لمسؤولين إماراتيين برفقة “روحاني” ومسؤولين إيرانيين كثر، ما وضع الأكاديمي الإماراتي صبي ابن زايد في موقف لا يحسد عليه.

وين احترام المذاهب والاديان ؟؟ — سلطان آل ثاني🇶🇦 (@Sultan_Althani7) October 6, 2017

وانضمت الامارات للهلال الشيعي !!؟؟

انت تتكلم من صج ؟؟ pic.twitter.com/AUYGTuZ6HG — فهد العتيبي (@fahadAlrassam) October 6, 2017

طبيعي يجلسون مع بعض ويناقشون المواضيع المشتركة كموضوع انفصال كردستان ، لكن ماذا عن دعم الامارات لانفصال الأكراد ؟ — obaid mohamad 🇶🇦 (@obaid_mohd1) October 6, 2017

حبيبي اذا ماعندك شي مفيد لا تغثنا بالتفاهات هذي

جايب صورة ويعني بتقنعنا خلاص انها انضمت للعلال الشيعي والمفروض نصدق — Saleh1810 (@Nsoaulf) October 6, 2017

أكره اللي يخلطون أوراق السياسة مع الدين أو المذاهب أو بكعنى أصح يفقدون مصداقيتهم عندي — حُ ــلُم ~ (@alhoolm) October 6, 2017

لايوجد اغبى ممن يتصدرون واجهة الثقافةفي الخليج فإضافة الي انهم مسلوبوا الارادة وحرية الرأي نجدهم دائماً يستخدمون ورقة الطائفية لتعزيز آرائهم — njma ✍🏻 (@8freesouls) October 7, 2017

عجزوا عن تحقيق اي مُنجز سياسي يذكر فشلوا في كل قضيةحشروا انوفهم فيها ولم يتبقى الابث الفتن والعزف ع وترالطائفية خير طريقةلخلق جمع ارهابي غبي — njma ✍🏻 (@8freesouls) October 7, 2017

ماعندك سالفة … لله ما أتفهك ياعبدالخاق — الموحد (@Mowahiedd) October 7, 2017

و بهذه الطريقة في الحكم علي الأمور فتعتبر السعودية قد انضمت الي المنجل الشيوعي — abdulmoneim albokl (@AAlbokl) October 6, 2017