حاول الأكاديمي الإماراتي الدكتور عبدالخالق عبدالله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد ابن زايد، الإساءة لتركيا والرئيس أردوغان بنشر صورة جمعته مع الرئيس الإيراني حسن روحاني وقام بتأويلها وفقا لأهوائه وبما يرضي عنه سيده في أبو ظبي.

 

الصورة البروتوكولية العادية التي تلتقط للزعماء أثناء لقاءاتهم، نشرها “عبدالله” في تدوينة على صفحته بتويتر رصدتها (وطن) وعلق عليها بـ (عبارة فضائية من نسج خياله) قائلا :”وانضمت تركيا أخيرا للهلال الشيعي.”

 

التغريدة التي عرضته لهجوم ناري من قبل النشطاء، الذين وصفوه بـ”التافه” لاستشهاده بصور روتينية ونسج “أفلام كرتون” وقصص فضائية من خياله حولها.

 

وأرفق العديد من النشطاء صورا كثيرة لمسؤولين إماراتيين برفقة “روحاني” ومسؤولين إيرانيين كثر، ما وضع الأكاديمي الإماراتي صبي ابن زايد في موقف لا يحسد عليه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 