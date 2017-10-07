اقترح الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، إقامة ما وصفه بـ “حكومة مصرية في المنفى” لإفقاد النظام في مصر شرعيته لحين عودة “مرسي” ـأول رئيس مدني منتخب في مصر ـ بحسب اقتراحه.

وكان “ريان” قد اقترح في تغريدة دونها عبر نافذته بتويتر رصدتها (وطن) إجراء انتخابات رئاسية مصرية موازية في المنفى.. حسب قوله.

انتخابات رئاسية موازية في المنفى #مصر — جمال ريان (@jamalrayyan) October 6, 2017

ثم عاد في تغريدة أخرى مقدما بديلا للانتخابات في صورة رأها أكثر نفعا، حيث قال “حكومة مصرية في المنفى بدل انتخابات رئاسية مشروع جيد لنزع الشرعية عن انقلاب السيسي بشرط ان تكون حكومة لحين عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي”

حكومة مصرية في المنفى بدل انتخابات رئاسية مشروع جيد لنزع الشرعية عن انقلاب السيسي بشرط ان تكون حكومة لحين عودة الرئيس الشرعي محمد مرسي #مصر https://t.co/rCC0LDA3wW — جمال ريان (@jamalrayyan) October 7, 2017

وفي تغريدة أخيرة وجه مذيع الجزيرة تحية خاصة لـ “مرسي”، الذي وصفه بـ أغلى رئيس في تاريخ البشرية.

وجهوا معي التحية الى فخامة الرئيس المصري الدكتور محمد مرسي أغلى رئيس في تاريخ البشرية دفعت مليارات الدولارات لاختطافه وما زال مختطفا #مصر pic.twitter.com/6dWIBlX2DA — جمال ريان (@jamalrayyan) October 7, 2017

وتشهد مصر بعهد السيسي أزمات كبيرة على كافات المستويات الاقتصادية والسياسية، لم تشهدها البلاد قبل ذلك.