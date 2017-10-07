دشن ناشطون بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”، هاشتاجا حمل عنوان “لا_قمة_خليجية_بدون_قطر”، دعموا من خلاله موقف دولة قطر ضد دول الحصار الجائر، مؤكدين في الوقت ذاته أن القمة الخليجية القادمة والمقررة في ديسمبر/كانون الأول المقبل لا يمكن أن تعقد بدون حضور قطر.

وكان نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، قد أكد أن بلاده مستمرة في جهودها لاحتواء أزمة قطر، معربا عن أمله في رأب الصدع بين الدوحة والدول الأربع وعقد القمة الخليجية بموعدها في ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وشدد على أن “الوساطة الكويتية لم تفشل وأن هناك محاولات واجتهادات من الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب لنرى حلا سريعا لهذه الأزمة”.

وشن النشطاء من خلال الوسم الذي دشنوه حفاظا منهم على وحدة المنطقة وسلامتها.. حسب وصفهم، هجوما حادا على دول الحصار وخاصة الإمارات وشيطانها ابن زايد الذي يسعى لضرب التلاحم العربي وتفكيك المنطقة لتحقيق أهدافه التي تخدم مصالح أسياده بتل أبيب.

ورصدت (وطن) عدد من هذه التغريدات عبر الهاشتاج الذي لاقى رواجا وانتشارا واسعا بين النشطاء.

انا كويتي

ولا اعادي احد

واحترم كل دول

الخليج وحكامهم حكامنا

ولكنني اقف مع #قطر وكلي

فخر ضد هـذا الحصار الظالم

#لا_قمه_خليجيه_الا_بحضور_قطر — 🇰🇼 كويتي 🇶🇦 (@kuwiiiit) October 6, 2017

هذا امر مفروغ منه #لا_قمه_خليجيه_الا_بحضور_قطر

وهل يمكن ان تنجح القمة الخليجية دون قطر ؟! pic.twitter.com/FXDHvbiCPo — فيصل محمد المرزوقي (@marzoqi_w) October 6, 2017

#لا_قمه_خليجيه_الا_بحضور_قطر

من الرياض، مقر المجلس أقول سلامتكم

بل لا قمة خليجية إلا بحضور #تميم_المجد ولا نعرف مجلس تعاون بدون قطر وأميرها pic.twitter.com/oyj0IprZnp — 🇸🇦الليث العجمي🇶🇦 (@laith8ksa) October 6, 2017

نقف مع #قطر

ليس لاننا ضد احد

نقف مع قطر لانها على حق

وما تقوله وتقوم به دول الحصار

لا يصدقه عقل ولا منطق ابداً#لا_قمة_خليجية_الا_بحضور_قطر — 🇰🇼 كويتي 🇶🇦 (@kuwiiiit) October 7, 2017

#لا_قمه_خليجيه_الا_بحضور_قطر وبدونها سيكون الأمر انتحار سياسي للراغبين في استبعاد عضو مهم من المجلس — د. سالم المنهالي (@mnhal_sm) October 6, 2017

القمةالخليجية هي المكان الأنسب لحوار كل المطالب بوضوح كما طلبت قطر

والحل سيكون بوساطة أميرنا الشيخ صباح الأحمد

#لا_قمة_خليجية_الا_بحضور_قطر — أحمد الكندري (@eng_alkandari) October 6, 2017

#لا_قمه_خليجيه_الا_بحضور_قطر

الله يجمعهم على خير ونتمنى حضور الدول الخليجية بدون استثناء

نتمنى المصالحة في أسرع وقت وانهاء الخلافات pic.twitter.com/MzBcGi4jU1 — الكويت الأمة نيوز‏ (@Alkuwait_alomh1) October 6, 2017

#لا_قمه_خليجيه_الا_بحضور_قطر التي تمثل قوة المجلس وترابطه ومن يريد استبعادها هو العدو الذي يريد الشتات لهذا للخليج والأمة الإسلامية كافة — حالول (@halulq6r) October 6, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها