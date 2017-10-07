تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو يوثق وجود سيارة داخل حاوية قمامة، حيث أشار مصور الفيديو إلى أن جارتهم كانت تقودها، أثناء محاولتها تعلم القيادة.

وأوضح مصور المقطع، الذي قال متداولوه إنه صور في السعودية، أن جارته أخذت سيارة والدها، كي تقودها، وانتهى بها المطاف إلى إدخالها في حاوية.

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد أصدر أمرا ملكيا في أواخر شهر سبتمبر/أيلول الماضين قضى بالسماح للمرأة بتملك رخصة لقيادة السيارة بالمملكة.

وجاء في الأمر الملكي بحسب وكالة الانباء السعودية “واس” “صدور أمر سام باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية – بما فيها إصدار رخص القيادة – على الذكور والإناث على حد سواء”.

وأشار الأمر الملكي بتشكل لجنة على مستوى عال من وزارات : (الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية) لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك، وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يوماً من تاريخه والتنفيذ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.