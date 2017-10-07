خوفا من غضب سيده محمد ابن سلمان المتجه بقوة الصاروخ لتطبيع كلي وشامل مع الإسرائيلي، رفض المندوب في التعليق على ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق .

 

ولدى سؤال أحد الصحفيين للمندوب السعودي عن ممارسات الاحتلال ضد الأطفال في ، رفض المندوب التعليق، وقال: “إنه لم يدرس هذا الجزء بشكل كامل”، وفضل إنهاء المؤتمر الصحفي.

 

ويجرى هذا النؤتمر في إطار جلسة استماع حول التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة عن الأطفال والصراعات المسلحة، الذي يتضمن وضع اسم بقيادة ضمن القائمة السوداء.

 

وفي خطوة جديدة كشفت عن خطوات “ابن سلمان” القادمة لإكمال السيناريو الذي وضعه له شيطان ابن زايد وإتمام التطبيع شبه الكامل مع ، أعلن منتدى السياسة الإسرائيلية الذي يتّخذ من نيويورك مقرًا له عن تنظيمه “منتدى أمن الشرق الاوسط” في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بمشاركة الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، تركي الفيصل.

 

ويحضر المؤتمر أيضا الكاتب السعودي نواف العبيد، الى جانب جنرالات صهاينة متقاعدين على رأسهم رئيس الموساد الأسبق إفراييم هاليفي.

 

وبحسب الإعلان المنشور على موقع المنتدى، سيبحث المشاركون في الندوة برنامج إيران النووي وعلاقات “اسرائيل” بالدول العربية والحرب على تنظيم “”، إضافة الى القضية الفلسطينية.