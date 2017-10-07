تداول ناشطون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تقريرا مصورا عن شيطان العرب محمد دحلان الذي ترعاه أبو ظبي (حاضنة الشياطين) لضرب كل ما هو إسلامي بالمنطقة وتحيقيق مطالب أسياده بإسرائيل.

وتحدث التقرير عن بداية “دحلان” وعمله مخبرا على أسرى حركة فتح بسجون إسرائيل، ثم انتقاله لمرحلة العمل التنظيمي بعد تلميعه في السجون من قبل سلطات الاحتلال.

عمل دحلان على قمع المقاومة ومحاربة انتفاضة الحجارة، مستغلا سلطاته مع تسلمه مناصب أمنية حساسة بمجيء السلطة الفلسطينية.

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وأصبح “محمد دحلان” القيادي المفصول من حركة فتح، ومستشار ولي عهد أبوظبي، الذراع الرئيسي للإمارات “تحركه هنا وهناك” وتدعمه بكل السبل، للعبث بأمن الخليج وتأجيج الفتن بالجزيرة العربية، تنفيذا لمخطط “بن زايد” الذي يريد تفريغ الخليج العربي وفصله عن هويته الإسلامية إرضاء لأسياده بإسرائيل.

«محمد يوسف شاكر دحلان»، من مواليد مخيم خان يونس عام 1961، وهو أصغر إخوته لأب ترك أسرته التي هاجرت من قرية حمامة المهجرة عام 1948 واستقرت في خان يونس، ليذهب «الوالد» إلى السعودية من أجل العمل، وسافر “دحلان” إلى مصر للالتحاق بكلية التربية الرياضية، وخلال دراسته في مصر تعرّف على أحد أعضاء «فتح» لينتمي إلى الحركة ويعود إلى القطاع تاركاً الدراسة محاولاً استكمال دراسته في الجامعة الإسلامية بالقطاع.

تم طرده من قطاع غزة في أعقاب “أحداث الانقسام” التي سيطرت عبرها حماس على القطاع بالكامل عام 2007, بعد أن ثبتت عليه التهم بالعمالة لإسرائيل وبالاختلاس المالي وحتى التورط في اغتيال الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات، فتوجه إلى الإمارات ليبدأ حياته من جديد كخادم لمحمد بن زايد، ثم تدرج حتى وصل لمنصب مستشار أمني لـ بن زايد.