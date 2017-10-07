سادت حالة من الفوضى والفزع بين السعوديين بالمملكة، بعد ورود أنباء عن “إرهابي” صباح اليوم السبت، على بجدة أحد أهم القصور الملكية، وفيه مقر الديوان الملكي وهو مقر انعقاد مجلس الوزراء.

 

وازداد القلق وانتشر الجدل بمواقع التواصل، بعد تحذير السفارة الأمريكية بالمملكة مواطنيها بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام.

 

ودشن مغردون هاشتاج #محاولة_اقتحام_قصر_السلام والذي تصدر التريند بتويتر خلال دقائق معدودة، وشمل العديد من التغريدات التي حوت تحليلات متعددة للحادث.

وألصق نشطاء التهمة بـتنظيم “”، دون أن يصدر أي تعليقٍ حتى لحظة إعداد هذا الخبر من التنظيم حول الحادثة.

فريقا آخر رأى أمر الهجوم “غريباً”، مثيرا بعض الشكوك بتغريداته، والبعض الآخر صرح علانية بأنها عملية مدبرة أو (مسرحية أمنية) حسب وصفهم.

أما الفريق الثالث فكان له رأي مخالف تماما، واعتبر الحادث بداية صراع داخل أسرة آل سعود وتصفية للحسابات فيما بينهم رافضا إلصاق التهمة بالإرهاب.

 

حساب “فارس ابن سعود” الشهير بنقله تسريبات من داخل الديوان المكلي السعودي، أكد أن كل ما يتناقله الإعلام السعودي عن كون الهجوم عملاً إرهابياً هي معلومات لا أساس لها من الصحة.. حسب وصفه.

وقال “فارس بن سعود” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) :”حذرت في تغريدات سابقة مما حصل اليوم في قصر السلام وهذا أعلن عنه وهناك مايحصل يومياً ويكتم عليه إعلامياً (بداية صراع مسلح داخل الأسرة)”.

وكشف في تغريدة أخرى عن حقيقة الهجوم والجهة التي تقف وراءه قائلا:”كل مايسوقه إعلام ومحمد ابن زايد كاذب وعاري عن الصحة المجموعة التي قامت بعملية قصر السلام تتبع لأبناء فهد وأبناء عبدالله وتهمة(داعش تفصيل جاهز)”.

وأفادت تقارير غير مؤكدة أن قوات الأمن أحبطت هجوماً قرب قصر الملك مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.

 

ولم تصدر الحكومة السعودية بياناً رسمياً يؤكد الواقعة.

 

وتداول رواد منصة التدوين تويتر اليوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017 معلومات عن محاولة اقتحام قصر السلام بجدة.

 

وبحسب ما كتبه المغردون السعوديون فقد قُتل منفذ الهجوم أمام إحدى بوابات قصر السلام وقُتل اثنان من أفراد الحرس الملكي وأصيب اثنان آخران.