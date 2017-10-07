سادت حالة من الفوضى والفزع بين السعوديين بالمملكة، بعد ورود أنباء عن هجوم “إرهابي” صباح اليوم السبت، على قصر السلام بجدة أحد أهم القصور الملكية، وفيه مقر الديوان الملكي وهو مقر انعقاد مجلس الوزراء.

وازداد القلق وانتشر الجدل بمواقع التواصل، بعد تحذير السفارة الأمريكية بالمملكة مواطنيها بتوخي الحذر في المنطقة المحيطة بقصر السلام.

ودشن مغردون هاشتاج #محاولة_اقتحام_قصر_السلام والذي تصدر التريند بتويتر خلال دقائق معدودة، وشمل العديد من التغريدات التي حوت تحليلات متعددة للحادث.

وألصق نشطاء التهمة بـتنظيم “داعش”، دون أن يصدر أي تعليقٍ حتى لحظة إعداد هذا الخبر من التنظيم حول الحادثة.

داعش اقتربت من السعودية

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محاولة اقتحام قصر السلام من قبل متطرفين ارهابين

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&#مًحاولت_اقتحام_قصر_الًسلام

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التفاصيل في التعليق الاول — شباب النهضة السعودي (@shbabsaudi_1) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

اللهم احفظ بلادنا وقادتنا من شر الأشرار وكيد الفجار وادم علينا نعمة الامن والامان والاستقرار.#محاولت_اقتحام_قصر_السلام — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

خبتم وخاب مسعاكم .. اللهم احفظ المملكة من كل سوء قيادةً وشعبًا ومكّن رجال الأمن من رقاب العابثين #محاولت_اقتحام_قصر_السلام — ماجد الحسن الرويلي (@majedALRoili) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

فريقا آخر رأى أمر الهجوم “غريباً”، مثيرا بعض الشكوك بتغريداته، والبعض الآخر صرح علانية بأنها عملية مدبرة أو (مسرحية أمنية) حسب وصفهم.

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام

قصر السلام مرة وحدة ! طموحه عالي هالارهابي خخخخ — • • • (@ialzain93) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام من ارسلهم عارف انهم راح يموتون في البوابه الخارجيه ولكن من باب التضخيم الاعلامي انهم وصلوا للقصر فقط هذا مبتغاهم — ♡♧ محمد ♧♡ (@hakmim022) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

#محاولت_اقتحام_قصر_السلام يا كبر مساحة قصر السلام، أيعقل أن المهاجم ذهب ليفجر نفسه ليقتل حرس أحد بوابات القصر الكثيرة!! أمر لا يعقل — إسحاق الجيزاني🇸🇦 (@IsaacALawyer) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

أما الفريق الثالث فكان له رأي مخالف تماما، واعتبر الحادث بداية صراع داخل أسرة آل سعود وتصفية للحسابات فيما بينهم رافضا إلصاق التهمة بالإرهاب.

حساب “فارس ابن سعود” الشهير بنقله تسريبات من داخل الديوان المكلي السعودي، أكد أن كل ما يتناقله الإعلام السعودي عن كون الهجوم عملاً إرهابياً هي معلومات لا أساس لها من الصحة.. حسب وصفه.

حذرت في تغريدات سابقة مما حصل اليوم في قصر السلام وهذا أعلن عنه وهناك مايحصل يومياً ويكتم عليه إعلامياً

(بداية صراع مسلح داخل الأسرة) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وقال “فارس بن سعود” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) :”حذرت في تغريدات سابقة مما حصل اليوم في قصر السلام وهذا أعلن عنه وهناك مايحصل يومياً ويكتم عليه إعلامياً (بداية صراع مسلح داخل الأسرة)”.

حذرت في تغريدات سابقة مما حصل اليوم في قصر السلام وهذا أعلن عنه وهناك مايحصل يومياً ويكتم عليه إعلامياً

(بداية صراع مسلح داخل الأسرة) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وكشف في تغريدة أخرى عن حقيقة الهجوم والجهة التي تقف وراءه قائلا:”كل مايسوقه إعلام محمد بن سلمان ومحمد ابن زايد كاذب وعاري عن الصحة المجموعة التي قامت بعملية قصر السلام تتبع لأبناء فهد وأبناء عبدالله وتهمة(داعش تفصيل جاهز)”.

كل مايسوقه إعلام MBZ-MBS

كاذب وعاري عن الصحة

المجموعة التي قامت بعملية قصر السلام تتبع لأبناء فهد وأبناء عبدالله

وتهمة(داعش تفصيل جاهز) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وأفادت تقارير غير مؤكدة أن قوات الأمن أحبطت هجوماً قرب قصر الملك مما أسفر عن مقتل المهاجم وعدد من الحراس.

ولم تصدر الحكومة السعودية بياناً رسمياً يؤكد الواقعة.

وتداول رواد منصة التدوين تويتر اليوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2017 معلومات عن محاولة اقتحام قصر السلام بجدة.

وبحسب ما كتبه المغردون السعوديون فقد قُتل منفذ الهجوم أمام إحدى بوابات قصر السلام وقُتل اثنان من أفراد الحرس الملكي وأصيب اثنان آخران.