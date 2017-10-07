ما تطور الأحداث واشتعال الأزمة الخليجية، واتجاه دول الحصار لمعاداة الكويت ومحاولة تشويهها بسبب موقفها الداعم لقطر، بدأ سيناريو المحاصرين وخططهم تتكشف، وأثبتها تغريدة قديمة لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان المقرب من ابن زايد والذي لا ينطق من رأسه.

ويتضح من تغريدة “خلفان” التي أعاد النشطاء تداولها، أن الدور القادم سيكون على الكويت التي رفضت السير في ركاب دول الحصار كما فعلت البحرين التي تحولت لولاية تابعة لشيطان الإمارات القابع في أبو ظبي.

وقال “خلفان” في تغريدته بتاريخ 10 أغسطس الماضي التي رصدتها (وطن) في إشارة لبدء الحرب على الكويت هي أيضا:”لتنظيم الاخوان في الخليج قيادتين ..قيادة دينية مركزها في الدوحة وقيادة سياسية مركزها في الكويت..ضرب القيادتين بحجر واحد مهم.”

لتنظيم الاخوان في الخليج قيادتين ..قيادة دينية مركزها في الدوحة وقيادة سياسية مركزها في الكويت..ضرب القيادتين بحجر واحد مهم. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) August 10, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها