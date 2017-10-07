تداول نشطاء اليوم معلومات تفيد بمقتل “إرهابي” حاول اقتحام قصر السلام بمدينة جدة السعودية، أحد أهم قصور الحكم وصناعة القرار في المملكة؛ حيث مقر الديوان الملكي ،وكذلك مكان انعقاد مجلس الوزراء.

وتناقل الناشطون صورة شخص ممد على الأرض، قالوا إنه “الإرهابي” المذكور، بعد مصرعه على أيدي أفراد الحرس الملكي المشرفين على تأمين القصر، بينما أشار مغرّدون وحسابات على “تويتر” إلى مقتل اثنين من عناصر الحراسات.

لكن حساب “فارس ابن سعود” الشهير بنقله تسريبات من داخل الديوان المكلي السعودي، أكد أن كل ما يتناقله الإعلام السعودي عن كون الهجوم عملاً إرهابياً هي معلومات لا أساس لها من الصحة.. حسب وصفه.

وقال “فارس بن سعود” في تغريدة دونها عبر صفحته بـ”تويتر” رصدتها (وطن) :”حذرت في تغريدات سابقة مما حصل اليوم في قصر السلام وهذا أعلن عنه وهناك مايحصل يومياً ويكتم عليه إعلامياً (بداية صراع مسلح داخل الأسرة)”.

حذرت في تغريدات سابقة مما حصل اليوم في قصر السلام وهذا أعلن عنه وهناك مايحصل يومياً ويكتم عليه إعلامياً

(بداية صراع مسلح داخل الأسرة) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وكشف في تغريدة أخرى عن حقيقة الهجوم والجهة التي تقف وراءه قائلا:”كل مايسوقه إعلام محمد بن سلمان ومحمد ابن زايد كاذب وعاري عن الصحة المجموعة التي قامت بعملية قصر السلام تتبع لأبناء فهد وأبناء عبدالله وتهمة(داعش تفصيل جاهز)”.

كل مايسوقه إعلام MBZ-MBS

كاذب وعاري عن الصحة

المجموعة التي قامت بعملية قصر السلام تتبع لأبناء فهد وأبناء عبدالله

وتهمة(داعش تفصيل جاهز) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) ٧ أكتوبر، ٢٠١٧

وحتى الآن لم يصدر أي أنباء رسمية عن تفاصيل الهجوم علي قصر السلام بجدة في الصحف الرسمية أو وسائل الإعلام الرسمية السعودية.