في حادث مروع أثار جدلا واسعا، أعلنت الشرطة الدانماركية، اليوم السبت، أنها عثرت على “رأس” الصحفية السويدية “كيم وول” بعد شهرين من اختفائها أثناء مهمة عمل.

وذكر المفتش في أمن العاصمة (كوبنهاجن) جينس مولر، أن الشرطة عثرت على رأس “وول” مع “ساقيها” في حقيبة داخل غواصة خاصة برجل أعمال دانماركي، وفقًا لما أوردته شبكة “بي بي سي”.

وأضاف أن الشرطة عثرت أيضًا على حقيبة أخرى بها ملابس القتيلة تحت الماء، قرب العاصمة الدانماركية.

وكانت الأجهزة الأمنية بالدانمارك، قد أعلنت، في (10 أغسطس 2017)، العثور على جثة “وول” دون رأس ولا أطراف بعد 11 يومًا من ذهابها في رحلة داخل غواصة “بيتر مادسن” (46 عامًا)، الذي نفى قتلها خلال التحقيقات.