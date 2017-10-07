قالت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان ان العالم يغض الطرف عن محنة ملايين الاشخاص الذين يعانون في بلدها الذي مزقته الحرب ويرزح تحت وطأة الجوع والمرض.

وقالت توكل كرمان لوكالة رويترز: “العالم لا يولي اهتماما كافيا باليمن، إنها الأرض المنسية، وهناك الكثير من المعاناة في بلادنا، فضلا عن اتساع رقعة المجاعة والكوليرا “.

هناك قرابة 21 مليون يمني – أي حوالي 80 في المئة من السكان – بحاجة الى مساعدات، وقد أودت الكوليرا بحياة نحو 2000 شخص، فيما وصل عدد الحالات المشتبه فيها الى 750 الف شخص ما دعى وكالات الاغاثة بوصف ما يجري أنه اسوأ أزمة إنسانية في العالم.

وفي كلمة لها على هامش قمة “عالم شبابي واحد” في العاصمة الكولومبية بوغوتا التي احتضنت القادة الشباب من مختلف انحاء العالم، قالت كرمان بان البلاد محاصرة منذ ثلاث سنوات والموظفون بلا مرتبات لشهورعديدة والناس لا يحصلون على ابسط الاحتياجات كالماء والكهرباء والصحة والغذاء”.

وقالت كرمان، “ببساطة التحالف العربي بقيادة دولة الامارات والمملكة العربية السعودية يخل بالتزامه تجاه الوضع الانساني في البلاد، وأنه للأسف يفهم الحرب على انها مجرد قصف وقذائف بلا أي تبعات.”

وقالت كرمان ” كما نطالب بايقاف قصف الطيران فورا فلم يعد لها اي جدوى سوى قصف المدنيين والحاق المزيد من الضحايا في أوساط المدنيين.”

وقالت كرمان انه من اجل تمهيد الطريق لعودة هادي من منفاه في الرياض الى اليمن على التحالف الذي تقوده السعودية تسليم ما يقع تحت سيطرته من مناطق.

وقالت كرمان، “نطالب التحالف العربي ممثلا بالامارات والسعودية تسليم عدن وبقية المحافظات التي يسيطر عليها للسلطة الشرعية ممثلة بالرئيس هادي وحكومته بمطاراتها ومونيها ومنافذها المختلفة.”

وقد أسفرت الحرب فى اليمن التي تعد احدى افقر دول العالم العربي عن مصرع ما يزيد عن 10 الاف شخص واضطرار مليوني شخص للفرار من منازلهم جراء حالة الاقتتال.