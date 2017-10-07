أثارت تغريدة للسياسي المصري ، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عن #حرب_أكتوبر تزامنا مع الذكرى الـ 44 لها جدلا واسعا بمواقع التواصل.

 

بداية وفي تغريدة روتينية خاصة بالمناسبة هنأ “موسى” المصريين والعرب بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وتفاعل معه النشطاء كالمعتاد.

 

وتابع في تغريدة أخرى:”كانت حرب اكتوبر علامة فارقة أكدت ان الادارة السليمة للسياسة والاداء الكفء للقوات المسلحة كفيلان بإحراز النصر .”

 

وما يلفت الانتباه هنا هي التغريدة التي ختم بها “موسى” قائلا:”كذلك كان العمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في خضم النضال المنتصر للمصريين حتي استردوا ارضهم من محتل لم يكن يستحق شرف ان يحتلنا.”

 

حيث أثارت هذه العبارة تحديدا ( محتل لم يكن يستحق شرف ان يحتلنا) جدلا واسعا بين النشطاء الذين فسروا حديثه بطرق مختلفة.

 

حيث علق goda ساخرا من تصريحات “موسى”:”يعني في ناس تستحق ،طب ديه حاجة حلوة”

 

وسخر Nabil Fahmy Kamel :”يا مخضرم تري أن هناك من لايستحق شرف أن يحتلنا فهذا معناه أن هناك أخر يستحق هذا الشرف فمن هو؟! مثل هذا الكلام لا يصدر حتي عن

 

وكذلك غرد  Abdelrahman Mohamed‏ ساخرا:”مش مهم حد يحتلنا ولا لأ .. المهم انه يكون يستحق”

 

 