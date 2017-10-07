أثارت تغريدة للسياسي المصري عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، عن #حرب_أكتوبر تزامنا مع الذكرى الـ 44 لها جدلا واسعا بمواقع التواصل.

بداية وفي تغريدة روتينية خاصة بالمناسبة هنأ “موسى” المصريين والعرب بذكرى نصر أكتوبر العظيم، وتفاعل معه النشطاء كالمعتاد.

أهنئ مصر والمصريين والعرب جميعا بذكري نصر اكتوبر العظيم — Amre Moussa (@amremoussa) October 6, 2017

وتابع في تغريدة أخرى:”كانت حرب اكتوبر علامة فارقة أكدت ان الادارة السليمة للسياسة والاداء الكفء للقوات المسلحة كفيلان بإحراز النصر .”

كانت حرب اكتوبر علامة فارقة أكدت ان الادارة السليمة للسياسة والاداء الكفء للقوات المسلحة كفيلان بإحراز النصر . — Amre Moussa (@amremoussa) October 6, 2017

وما يلفت الانتباه هنا هي التغريدة التي ختم بها “موسى” قائلا:”كذلك كان العمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في خضم النضال المنتصر للمصريين حتي استردوا ارضهم من محتل لم يكن يستحق شرف ان يحتلنا.”

كذلك كان العمل الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في خضم النضال المنتصر للمصريين حتي استردوا ارضهم من محتل لم يكن يستحق شرف ان يحتلنا. — Amre Moussa (@amremoussa) October 6, 2017

حيث أثارت هذه العبارة تحديدا ( محتل لم يكن يستحق شرف ان يحتلنا) جدلا واسعا بين النشطاء الذين فسروا حديثه بطرق مختلفة.

حيث علق goda ساخرا من تصريحات “موسى”:”يعني في ناس تستحق ،طب ديه حاجة حلوة”

يعني في ناس تستحق ،طب ديه حاجة حلوة — Goda (@godanovish) October 6, 2017

وسخر Nabil Fahmy Kamel :”يا مخضرم تري أن هناك من لايستحق شرف أن يحتلنا فهذا معناه أن هناك أخر يستحق هذا الشرف فمن هو؟! مثل هذا الكلام لا يصدر حتي عن شعبان عبد الرحيم”

يا مخضرم تري أن هناك من لايستحق شرف أن يحتلنا فهذا معناه أن هناك أخر يستحق هذا الشرف فمن هو؟!

مثل هذا الكلام لا يصدر حتي عن شعبان عبد الرحيم — Nabil Fahmy Kamel (@NabilFahmy3011) October 6, 2017

وكذلك غرد Abdelrahman Mohamed‏ ساخرا:”مش مهم حد يحتلنا ولا لأ .. المهم انه يكون يستحق”

مش مهم حد يحتلنا ولا لأ .. المهم انه يكون يستحق 😂😂 — Abdelrahman Mohamed (@AMohamed228) October 6, 2017

عمور روق كدا محتل ايه وكلام فاضي ايه سيدك بلحه بيقولك ما يهمه أمن وسلامة المواطن الصهيوني ، وكمان اداهم تيران وصنافير .. كفاية تعريض ياعمور! pic.twitter.com/EGTeV73Hu6 — أحمد البقري (@AhmedElbaqry) October 6, 2017