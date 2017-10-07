تسريب جديد أثار جدلا واسعا بمواقع التواصل، نشره حساب شهير بـ”تويتر” اعتاد نشر العديد من التسريبات من داخل الديوان الملكي والتي ثبت صحة بعضها، ولكن التسريب هذه المرة يتحدث عن أمر أغرب من الخيال ويزعم أن ولي العهد السعودي تم اغتياله وأن شبيهه المدعو (سلطان القحطاني) هو من يدير الأمر الآن بتوجيهات سعود القحطاني قريبه.

حساب “فارس بن سعود الشهير” بتويتر هو من نقل هذا التسريب، ونسبه لثلاثة أمراء من الأسرة الحاكمة دار بينهم الحوار بأحد القصور الملكية في الرياض.

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في أحد القصور الملكية في الرياض

وحوالي الساعة11 ليل أمس

دار حديث بين 3 أمراء(سمو ملكي)عن حقيقةMBS والذي يدار من قبلMBZ- — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 6, 2017

وقال في تغريدة أخرى رصدتها (وطن) مفصلا:”الحديث حول تفجير(أجياد مكة)الذي نسب لداعش بتاريخ 3 يونيو2017 وأحد الأمراء أكد وجودMBS هناك وأنه تحدث معه هاتفياً قبل التفجير بـ5 دقائق”

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الحديث حول تفجير(أجياد مكة)الذي نسب لداعش بتاريخ 3 يونيو2017

وأحد الأمراء أكد وجودMBS هناك وأنه تحدث معه هاتفياً قبل التفجير بـ5 دقائق pic.twitter.com/mWT0gpNNMj — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 6, 2017

وتابع “وقال الأمير إنه عاود الإتصال بـMBS بعد سماعه الخبر ولكن هواتفMBS مغلقه وجلس ليله كاملاً يحاول الإتصال والأجهزه مغلقة (انا أذكر ذلك جيداً)”

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وقال الأمير إنه عاود الإتصال بـMBS بعد سماعه الخبر

ولكن هواتفMBS مغلقه

وجلس ليله كاملاً يحاول الإتصال والأجهزه مغلقة

(انا أذكر ذلك جيداً) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 6, 2017

وينقل “فارس بن سعود” بقية حديث الأمراء:” تم التغطية على الموضوع وأعلن أنها عملية إرهابية لداعش. والشخص الموجود الأن ويأتمر بأمرMBZ- هو سلطان القحطاني شبيةMBS وقريب سعود القحطاني”

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تم التغطية على الموضوع وأعلن أنها عملية إرهابية لداعش.

والشخص الموجود الأن ويأتمر بأمرMBZ-

هو سلطان القحطاني شبيةMBS

وقريب سعود القحطاني pic.twitter.com/HzQF7da1E0 — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 6, 2017

وفي تغريدة خاتمة لم يعلق “فارس بن سعود” الشهير بتسريباته على الأمر كما أنه لم يؤكد أو ينفي ما ورد بالتسريب، وقال:”هذا الحديث دار بين ثلاث من أصحاب السمو الملكي في قصر أحدهم ليل أمس ونقلته لكم حرفياً ولا أتبنى أي كلمة وردت في حديثهم (تأكيداً أونفياً)”

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هذا الحديث دار بين ثلاث من أصحاب السمو الملكي في قصر أحدهم ليل أمس ونقلته لكم حرفياً ولا أتبنى أي كلمة وردت في حديثهم

(تأكيداً أونفياً) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 6, 2017

وتشهد السعودية بالفترة الأخيرة اضطرابات واسعة بعد الانقلاب على بن نايف واعتقال الدعاة والعلماء والساسة المعارضين، وتنبني النظام للمنهج العلماني وتحالفه مع كل قوى الشر بالمنطقة فضلا عن تزعم حصار قطر والتطبيع الشامل مع إسرائيل، حيث أصبحت المملكة تسير على طريق مجهول لا يمكن تحسسه حتى الآن.