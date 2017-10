تداول ناشطون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطعا مصورا لراهب بوذي يعترف على سبيل الفخر بالمجازر التي ارتكبها البوذيين بحق أقلية الروهنغيا المسلمين في ميانمار.

وعن الفظائع المروعة التي ارتكبها البوذيين بدعم من الجيش الميانماري، قال الراهب:”فيديو:”هاجمنا المسلمين في قريتنا بالسيوف والعصي ودمرنا مساجدهم و منازلهم و طردناهم”، مضيفا:”لن نسمح لمسلمين بدخولها”.

"We destroyed Muslim homes and their mosques, and built Buddhist homes in their place," boasts one of Myanmar's top Buddhist monks. pic.twitter.com/g1yfu754su

