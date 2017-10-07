تداول ناشطون بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطعا مصورا لراهب بوذي يعترف على سبيل الفخر بالمجازر التي ارتكبها البوذيين بحق أقلية في .

 

وعن الفظائع المروعة التي ارتكبها البوذيين بدعم من الجيش الميانماري، قال الراهب:”فيديو:”هاجمنا المسلمين في قريتنا بالسيوف والعصي ودمرنا مساجدهم و منازلهم و طردناهم”، مضيفا:”لن نسمح لمسلمين بدخولها”.

 

 

ومنذ 25 أغسطس / آب المنصرم، يرتكب جيش ميانمار إبادة جماعية ضد المسلمين الروهنغيا في أراكان بدولة ميانمار.

 

 

ولا يتوافر إحصاء واضح بشأن تلك الإبادة، لكن الناشط الحقوقي في أراكان عمران الأراكاني، قال في تصريحات للأناضول، إنهم رصدوا 7 آلاف و354 قتيلا، و6 آلاف و541 جريحا من الروهنغيا، منذ بداية حملة الإبادة الأخيرة وحتى الأربعاء (6 سبتمبر / أيلول الجاري).

 

 

فيما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الأربعاء، فرار أكثر من 146 ألفا من الروهنغيا من أراكان إلى بنغلادش بسبب الانتهاكات الأخيرة بحقهم.