أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن جهاز أمن أبو ظبي تمكن من إنشاء عدة حسابات وهمية بأسماء شيوخ قطريين بهدف ضرب قطر واستهدافها بمواقع التواصل.

وقال حساب “بدون ظل” في تغريدة دونها عبر نافذته بتويتر رصدتها (وطن):”تمكن احد عملائنا في جهاز امن ابوظبي من انشاء عدة حسابات وهميه بأسماء شيوخ قطريين بهدف استهداف الشقيقه دولة قطر”

تمكن احد عملائنا في جهاز امن ابوظبي من انشاء عدة حسابات وهميه بأسماء شيوخ قطريين بهدف استهداف الشقيقه دولة قطر ومن بين هذه الحسابات — بدون ظل (@without__shadow) October 7, 2017

وتأكيدا لمعلوماته ذكر “بدون ظل” أسماء هذه الحسابات والتي جاءت كالآتي:

حساب الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني

حساب الشيخه نجود بنت ناصر ال ثاني

حساب الشيخه نوف بنت احمد بن جبر ال ثاني

حساب الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني

حساب الشيخه نجود بنت ناصر ال ثاني

حساب الشيخه نوف بنت احمد بن جبر ال ثاني — بدون ظل (@without__shadow) October 7, 2017

وأوضح في تغريدة خاتمة أن المشرف على هذه الحسابات شخص يدعى “جمال حسن خليفه الفوره الشامسي”.

والمشرف على هذه الحسابات هو

جمال حسن خليفه الفوره الشامسي

مساعد (بوحمد) — بدون ظل (@without__shadow) October 7, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

وتسعى دول الحصار وخاصة الإمارات منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.