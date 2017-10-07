أكد حساب “بدون ظل” الشهير بتويتر، والذي يعرف نفسه على أنه ضابط بجهاز الأمن الإماراتي، أن جهاز أمن تمكن من إنشاء عدة حسابات وهمية بأسماء قطريين بهدف ضرب واستهدافها بمواقع التواصل.

 

وقال حساب “بدون ظل” في تغريدة دونها عبر نافذته بتويتر رصدتها (وطن):”تمكن احد عملائنا في جهاز امن ابوظبي من انشاء عدة حسابات وهميه بأسماء شيوخ قطريين بهدف استهداف الشقيقه دولة قطر”

 

وتأكيدا لمعلوماته ذكر “بدون ظل” أسماء هذه الحسابات والتي جاءت كالآتي:

 

حساب الشيخ سعود بن ناصر ال ثاني

حساب الشيخه نجود بنت ناصر ال ثاني

حساب الشيخه نوف بنت احمد بن جبر ال ثاني

 

وأوضح في تغريدة خاتمة أن المشرف على هذه الحسابات شخص يدعى “جمال حسن خليفه الفوره الشامسي”.

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.

 

وتسعى دول الحصار وخاصة منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر إلى تقويض أي مبادرات لحل الازمة عن طريق الحوار القائم على احترام السيادة، وتشويه سمعة قطر في مؤتمرات وندوات مشبوهة مدعومة من اللوبي الصهيوني في أوروبا والولايات المتحدة بهدف إخضاع قطر للوصاية وتجريدها من استقلالية قرارها.