شن الباحث السعودي محمد العنزي هجوما حادا على الإعلام السعودي، الذي أصبح يدار من قبل محمد ابن سلمان ومستشاره الإعلامي سعود القحطاني لتمرير مخططهم ونشر العلمانية بالمملكة ومحاربة أي صوت يعارضهم.

وقال “العنزي” في لقاء له:”لو تم سؤالي ما هو أكبر مهدد للوطن والدولة، سأجيب بكل صراحة الإعلام وهذا الرأي وفق واقع وشواهد ودلائل وليس كلاما عبثيا”

وتابع:”الإعلام السعودي لا يعبر عن حقيقة الدولة ولا حقيقة الشعب، هو كائن شيطاني منفلت يدار من قبل جهات خفية ويجمع بين أصحاب السلطة والمال والمصالح”

واختتم:”الإعلام في #السعودية كائن شيطاني منفلت، يجمع بين الكيد والمكر وغياب المهنية وبين النفعيّة الرخيصة”

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