تداولت حسابات على موقع “تويتر”، صورةً أظهرت فتاة كتبت على ظهرها العاري عبارة ” انا ماني اي عاشق انا لما اعشق اغير” من اغنية للمطرب السعودي راشد الماجد.

وفتح قطاع البحث الجنائي الكويتي تحقيقاً للتعرف إلى هوية الفتاة، التي تداول نشطاء كذلك مقطعاً لها في حفلة أو تجمع شبابي وهي بملابس شبه عارية.

وأفاد مصدر أمني: “المقطع المتداول كان محل اهتمام من قبل قطاع البحث الجنائي، حيث صدرت التعليمات بضبط الفتاة للوقوف على ملابسات تواجدها في الحفل الشبابي، وكذلك معرفة أسباب الكلمات الخارجة التي كتبت على ظهرها العاري تماما”، بحسب صحيفة “الأنباء”.

مباحث الآداب تكثف تحرياتها لضبط فتاة مقطع انا لما اعشق أغير pic.twitter.com/dR02dmuczC — مصدر حكومي (@msder_7komi) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ونوه المصدر إلى أن كافة الاحتمالات قائمة ومن الممكن أن يكون المقطع قد صور داخل الكويت، وإذا ما كان خارج الكويت فإن الأمر لا يعني الداخلية.