وافقت الحكومة الأمريكية على بيع نظام الدفاع الصاروخي المتطور “ثاد” إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بعد يومٍ واحدٍ فقط من توقيع وزارة الدفاع السعودية مع روسيا عقوداً لتوريد “الأسطورة” نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400) الروسي.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الصفقة، البالغ قيمتها 15 مليار دولار، تهدف إلى تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة ومصالح سياستها الخارجية.

وأضافت أن الصفقة ستعزز أيضا من أمن السعودية ودول الخليج ضد التهديدات الإيرانية والإقليمية.

وقالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي، التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، إن الصفقة لن تخل بالتوازن العسكري في المنطقة.

ما هو نظام “ثاد”؟!

يعتبر نظام “ثاد” واحدا من أكثر بطاريات الدفاع الصاروخي قدرة في الترسانة الأميركية، ويأتي مجهزا بنظام رادار متطور.

وتستخدم منظمة صواريخ ثاد لصد أي هجمات بصواريخ باليستية.

وشركة لوكهيد مارتن هي المتعاقد الرئيسي في نظام ثاد وتلعب شركة ريثيون دورا مهما في نشر المنظومة.

ودخل برنامج إنتاج النظام إلى مرحلة تطوير التصميم عام 2000، وقد أجريت له أكثر من 30 تجربة حرة.

وجرى نشر أنظمة ثاد الدفاعية في كوريا الجنوبية لحمايتها من أي هجمات صاروخية محتملة تشنه جارتها الشمالية.

لكن كثيرا من سكان كوريا الجنوبية عارضوا نشر النظام خشية أن تصبح مواقعه هدفا لهجمات بيونغيانغ وتعريض حياة السكان القريبن منه للخطر.

مواصفات النظام

أما عن المواصفات الفنية فهي كالتالي: ( الطول 17.6 م – قطر وحدة الدفع 34 سم – قطر آلية القتل 37 سم – وزن الإطلاق 900 كجم- السرعة 2800 م/ ث- المدى أكثر من 200 كم – أقصى ارتفاع للاعتراض 150 كم- احتمالية الإصابة بأول صاروخ 0.9 – ألف كم – جهاز رادار من طراز AN/TPY-2 مدمج في هذا النظام).

أما عن مواصفات القاذف فهي: (نوع العربة M 1075 – العدد 8 – طول العربة: 12 م والعرض 3.2 م والوزن مع كاملة الحمولة 40 طن).

ويرى كثيرون أنه في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات واسعة من الشعب السعودي من الفقر والبطالة وانهيار المنظومة الاقتصادية، وهو بطبيعة الحال الخبر الذي لا يمكن ان يُنشر في وسائل الإعلام السعودية، يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضخ مليارات الريالات في اقتصاد الدول الأجنبية عبر عقد صفقات السلاح لترسيخ حكمه.