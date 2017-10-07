لقيت سيدة سعودية مصرعها، بعد ان فقدت تحكمها في مركبة عائلية من نوع “جيب” كانت تقودها على طريق “الأمير ماجد” بمحافظة جدة، حيث اصطدمت المركبة بجانب الطريق ما ادى لانقلابها.

وفتحت ادارة مرور جدة تحقيقاً بالحادث لكشف كافة الملابسات والاسباب.

وأشارت بعض الحسابات على موقع “تويتر” إلى أن الحادثة وقعت بعد مطاردة قام بها أحد الشبان بسيارته، لسيارة السيدة السعودية.

يذكر أن جدة شهدت خلال الاسبوع الماضي حادثتين مروريتيتن، الأولى تسببت في إصابة قائدة السيارة ووفاة شقيقها الأصغر، والثانية في حيّ المنار، حيث توفيت القائدة وأصيب زوجها اصاباة بليغة .وفق ما ذكرت صحيفة “عكاظ” المحلية