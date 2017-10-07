في خطوة جديدة كشفت عن خطوات “ابن سلمان” القادمة لإكمال السيناريو الذي وضعه له شيطان الإمارات ابن زايد وإتمام التطبيع شبه الكامل مع إسرائيل، أعلن منتدى السياسة الإسرائيلية الذي يتّخذ من نيويورك مقرًا له عن تنظيمه “منتدى أمن الشرق الاوسط” في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري بمشاركة الرئيس الأسبق للاستخبارات السعودية، تركي الفيصل.

ويحضر المؤتمر أيضا الكاتب السعودي نواف العبيد، الى جانب جنرالات صهاينة متقاعدين على رأسهم رئيس الموساد الأسبق إفراييم هاليفي.

وبحسب الإعلان المنشور على موقع المنتدى، سيبحث المشاركون في الندوة برنامج إيران النووي وعلاقات “اسرائيل” بالدول العربية والحرب على تنظيم “داعش”، إضافة الى القضية الفلسطينية.

ووفقا للإعلان تأتي أبرز الشخصيات المشاركة بالمؤتمر كالآتي:

واف عبيد، كاتب سعودي ومستشار سابق للسفير السعودي لدى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ديفيد هالبيرين، المدير التنفيذي لمنتدى السياسة الإسرائيلية.

أودي ديكيل، عميد احتياط في الجيش الصهيوني والمدير الإداري لمعهد دراسات الأمن القومي.

إفراييم هاليفي، رئيس الموساد الأسبق.

نيمرود نوفيك، مستشار السياسة السابق لرئيس الكيان الغاصب شيمون بيريز، عضو اللجنة التنفيذية في “قادة أمن إسرائيل”.

شيرا إفرون باحثة أمريكية متخصّصة بالشأن الإسرائيلي، ممثلة لمؤسسة “راند” للسياسة العامة في الشرق الأوسط التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا الأمريكية مقرًا لها.

إليسا كاتالانو إويرز، مديرة سابقة في مجلس الأمن القومي حول شؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الولايات المتحدة الأمريكية.

إيلان غولدنبرغ، مدير برنامج الشرق الأوسط في “Center for a New American Security”، أحد مراكز الأبحاث في واشنطن.

نيكولاس هيراس، باحث أمريكي في “مركز الأمن الأمريكي الجديد” (Center for a New American Security).

حسين إبيش، باحث في معهد الخليج في واشنطن.

فريدريك كاغان، باحث أمريكي ومدير مشروع التهديدات الحرجة ومعهد المشاريع الأمريكية.

كيمبرلي كاغان، مؤرخة أمريكية ورئيسة معهد دراسات الحرب.

كولن كاهل، مستشار الأمن القومي السابق لنائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن.

مايكل ج. كوبلو، مدير السياسات في منتدى السياسات للإسرائيلية (أمريكي الجنسية).

أرييل (إيلي) ليفيت، خبير نووي إسرائيلي ونائب المدير العام السابق لجنة سياسات “إسرائيل” للطاقة الذرية.

أمنون ريشف، جنرال إسرائيلي متقاعد ورئيس مجلس إدارة “قادة أمن إسرائيل”.