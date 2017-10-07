تداول نشطاء ومتابعين عبر موقع التواصل الأشهر في السعودية، تويتر، رسالة مؤثرة تم كتابتها «جرافيتي» على جدار منزل كائن في إحدى قرى محافظة أبو عريش الواقعة في منطقة جازان بالمملكة العربية السعودية، تخاطب فيها المسؤولين عن الكهرباء في المنطقة.

وتفاجأ موظف كهرباء عند قيامه بعمله الميداني، برسالة بجانب العداد، مضمونها: «لا تفصل علينا، أبونا في المستشفى وبنسدد آخر الشهر»، كما وجد ورقة بجوار العداد كتب عليها: «نحن حريم في البيت، ووالدنا منوم في المستشفى، وعلينا 700 ريال فقط، وراح نسدد الفاتورة نهاية الشهر».

وبحسب صحيفة «سبق» السعودية، روى الموظف لزملائه ما شاهده لدى عودته إلى المؤسسة، فما كان من أحد الموظفين إلا أن تكفل بفاتورة هذه العائلة، وسددها.

جدير بالذكر أن أهالي منطقة جازان أبدوا تذمرهم من ارتفاع فواتير الكهرباء بالمنطقة، مقارنة بباقي مناطق المملكة، مناشدين شركة الكهرباء الوقوف على أسباب ارتفاع الأسعار خلافا عن باقي المناطق.