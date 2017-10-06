تداول مغردون مقطع فيديو يظهر به موكب الملك سلمان في شوارع موسكو، حيث تجاوز عدد مركبات الموكب أكثر من 90 عداً عن الدراجات النارية التي كان يستقلها رجال الأمن.

وعبّر مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن غضبهم تجاه عدم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للملك سلمان بن عبد العزيز، في الزيارة الأولى لملك السعودية إلى موسكو.

وقال ناشطون سعوديون إن طريقة استقبال الملك سلمان في موسكو، الأربعاء، لا تناسب حجم ومكانة المملكة، وقائدها.

وطالب ناشطون بأن يتم معاملة بوتين بالمثل عند أول زيارة قادمة له إلى السعودية.

وكان في استقبال العاهل السعودي بمطار موسكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، “إيغور شوفالوف”.