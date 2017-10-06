#مقاطعه_الزواج_من_الذكور، هاشتاغٌ “غريب” اجتاح موقع “تويتر”، خلال الساعات الأولى من تدشينه في المملكة العربية السعودية، في دعوةٍ صريحةٍ من فتيات المملكة إلى ما اعتبره ناشطون “شذوذاً ومجاهرةً بالمعصية”.

فمع انطلاق السعودية وركوبها في قطر “العلمانية” تحقيقا لرؤية ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 2030، أصدرت الحكومة السعودية مجموعة من القرارات الخاصة بالمرأة، بدأت بالسماح لها بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87، ومن ثم السماح لها بقيادة السيارة، وكذلك إلغاء المنع بحمل الجوالات داخل الجامعة.

وعلى الرغم من ان ما سبق هو حق، إلا أن بعض السعوديات ما زلن غير راضيات عن هذه الحقوق، ويطمحن لنيل حرية كاملة على غرار الغرب العلماني، حيث وصل بهن الحد للمطالبة بإقرار المثلية الجنسية.

وفي سبيل دعوتهن “المتحررة” بحسبهن، دشنت ناشطات عبر “تويتر”، هاشتاغ “#مقاطعه_الزواج_من_الذكور”، عبرن من خلاله رفضهن الزواج، حيث دعون لزواج الفتيات من بعضهن البعض.

#مقاطعة_الزواج_من_الذكور انا مقاطعه الذكور من زمان وانتظر يوم زواجي انا وحبيبتي — ‏ꙉ (@Llfuvkr) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

بالله مين الي لها نفس تقابل مشعر بعد ذا المنظر ؟! #مقاطعة_الزواج_من_الذكور pic.twitter.com/49Srl98GAf — بربارا (@Dyurl) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

#مقاطعة_الزواج_من_الذكور

الصراحه يعيال مو على كيفكم هالبنات لكم بس حتى حنا جمالهم يعذبنا ونبي نتزوجهم..❤❤ pic.twitter.com/fpKkkXW8vE — Ashjan♏ (@iilxcl) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#مقاطعه_الزواج_من_الذكور

تخيلوا اترك الحلوات واروح اتزوج ابو سروال وفلينه بعدي ما انهبلت ترا !؟ pic.twitter.com/tPt1rjSkpc — لينا. (@lenn_x10) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

من جانبهم، شن مغردون هجوما عنيفا على هذا الهاشتاج ومن يقف خلفه، مؤكدين بأنه فكر “أهبل” يدعو للترحرر من الدين والعادات والتقاليد، مستنكرين التوجه المقبلة عليه السعودية.

#مقاطعه_الزواج_من_الذكور

انا عارف بكره راح يطالبن البويات بزواج المثليين هي بس تدريب وجس نبض الهاشتاقات الماضيه — الأطــــلال 🇸🇦 (@6alo__1) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

فطرة الله التي فطرالناس عليها.(هُن لباس لَكم وأنتم لباسّ لهن )وانتم تريدون مخالفة الفطره وإشاعة الفاحشه وغضب الله . #مقاطعه_الزواج_من_الذكور — Moon ♓️ (@Moon_fahad_s) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

هذا الهاشتاق من الغباء أن يُفعّل ، أميتوا الباطل بالسكوت عنه وتجاهله ، لن يستطيع أحد أن ينكس الفطرة من المجتمع #مقاطعه_الزواج_من_الذكور — εϊзغُـفْـرَآن (@ghaffoo) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#مقاطعه_الزواج_من_الذكور

ابعدونا عن بيوتنا..بعمل المرأةثم بالقيادة..ومطلبهم أن نبتعد عن حماتنا واولياء نعمتنا بعد الله إلى أين يذهبون بنا؟! — الأصيلة💎bnt_motyir (@AHorees) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#مقاطعه_الزواج_من_الذكور

استغفرالله كلام يخالف شرع الله ومش من ديننا مفروض مثل الهشتاقات ما تطلع من ناس مسلمه ويعاقب صاحبهاوش تبي تتزوج يعني — شهد المالكي🤗 (@PTnvkN8UKHc7cKw) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧