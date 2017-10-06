اتخذت إدارة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية السعودية، خطوة غير مسبوقة بتعيين سيدة في منصب “عميدة” للمرة الأولى في تاريخها.

وقال بيان صادر عن الجامعة ليل الخميس، إن مدير الجامعة، سليمان بن عبدالله أبا الخيل، أصدر قرار بتعيين الدكتورة موضي إبراهيم سليمان الدبيان، عميدة لمركز الطالبات بجامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، وذلك “لأول مرة في تاريخ الجامعة” وفقا لما ورد على موقعها الرسمي.

ولفت البيان إلى أن العميدة الجديدة “كانت تشغل منصب وكيلة لعمادة القبول والتسجيل، وهي من الكفاءات المتميزة والتي أسهمت في تطوير الكثير من المجالات التي تهم الطالبات في العملية التعليمية”.

وأضاف البيان أن الدبيان “عرفت بنشاطها وولائها للوطن وللجامعة، وهي من العضوات اللاتي طورن أساليب القبول والتسجل بطريقة سلسة جدا.”

ويأتي القرار بالتزامن مع تحولات اجتماعية واسعة في المملكة، خاصة مع صدور أوامر ملكية تتيح للنساء قيادة السيارة بعد صدور الأنظمة المناسبة خلال الأشهر المقبلة.

يذكر أن الجامعة كانت قد قررت في 20 سبتمبر/أيلول الماضي عدم تجديد عقود عدد من المتعاقدين السعوديين وغير السعوديين بسبب ارتباطهم بأفكار جماعة الإخوان المسلمين، وفقا لبيان صادر عن إدارتها، وذلك بالتزامن مع حملة شنها عدد من كبار الأكاديميين فيها على الجماعة ودولة قطر.

وتابع البيان أن القرار يشمل أيضا: “كل من تأثر بأي فكر أو تنظيم إرهابي أو حزبي متطرف، مثل تنظيم داعش الإرهابي وتنظيم جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية” وفقا لتعبير البيان الذي قال إنهما “كشفا عن غيهما ونواياهما الخبيثة تجاه الأمة الإسلامية وشعوبها الآمنة والمستقرة.”