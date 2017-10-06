بوتين لم يستقبل الملك سلمان في المطار

عبّر مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، عن غضبهم تجاه عدم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للملك سلمان بن عبد العزيز، في الزيارة الأولى لملك السعودية إلى موسكو.

وقال ناشطون سعوديون إن طريقة استقبال الملك سلمان في موسكو، الأربعاء، لا تناسب حجم ومكانة المملكة، وقائدها.

من جانبه، حاول الكاتب الصحفي والإعلامي السعودي ومدير قناة “العربية”، تركي الدخيل تبرير الاستقبال المهين للملك سلمان في مطار موسكو مخصصا 10 تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، لإثبات أن ما تم خلال الاستقبال ما هو إلا بروتوكولا روسيا.

وقال “الدخيل” في تدويناته التي رصدته “وطن”:” قد يسأل البعض لماذا لم يستقبل #بوتن الملك_سلمان بالمطار أمس والجواب في التغريدات التالية”.

#الملك_بروسيا

قد يسأل البعض لماذا لم يستقبل #بوتن الملك_سلمان بالمطار أمس والجواب في التغريدات التالية

١ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وزعم أن ” البروتوكول الروسي ينص أن يستقبل نائب وزير في المطار الرؤساء والملوك”.

#الملك_بروسيا

البروتوكول الروسي ينص أن يستقبل نائب وزير في المطار الرؤساء والملوك.

٢ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف “الدخيل” مبررا: ” الروس يقدرون كثيرا زيارة الملك سلمان خاصة وهي أول زيارة لملك سعودي لروسيا. وهم يعرفون حجم السعودية اقتصاديا ودينيا وثقافيا”.

#الملك_بروسيا

الروس يقدرون كثيرا زيارة الملك سلمان خاصة وهي أول زيارة لملك سعودي لروسيا. وهم يعرفون حجم السعودية اقتصاديا ودينيا وثقافيا

٣ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وواصل “الدخيل” ادعاءاته قائلا:” من اجل اعطاء الزيارة تقديرا اكبر انتدب الرئيس بوتن بنفسه نائب رئيس الوزراء لاستقبال الملك سلمان بالمطار في سابقة بروتوكولية”.

#الملك_بروسيا

من اجل اعطاء الزيارة تقديرا اكبر انتدب الرئيس بوتن بنفسه نائب رئيس الوزراء لاستقبال الملك سلمان بالمطار في سابقة بروتوكولية

٤ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ومما يعكس ارتباكه ولجوئه لعقد مقارنات، قال: ” حتى رئيس الصين بحجمها الاقتصادي والبشري وعلاقاتها الاستراتيجية مع روسيا استقبله نائب وزير روسي بالمطار”.

#الملك_بروسيا

حتى رئيس الصين بحجمها الاقتصادي والبشري وعلاقاتها الاستراتيجية مع روسيا استقبله نائب وزير روسي بالمطار.

٥ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف “الدخيل” قائلا: ” لكن الاحتفاء والتكريم الذي يقوم به الرئيس بوتن اليوم للملك سلمان يؤكد اهمية علاقة البلدين وما تعوله كل بلد على الأخرى”.

#الملك_بروسيا

لكن الاحتفاء والتكريم الذي يقوم به الرئيس بوتن اليوم للملك سلمان يؤكد اهمية علاقة البلدين وما تعوله كل بلد على الأخرى

٦ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وتابع قائلا:” وللعلم اعتمدت السعودية منذ اكثر من عام ألا يستقبل الملك ضيوفه بالمطار إلا استثنائيا. ويكتفى باستقبال ملكي بالديوان الملكي”.

#الملك_بروسيا

وللعلم اعتمدت السعودية منذ اكثر من عام ألا يستقبل الملك ضيوفه بالمطار إلا استثنائيا. ويكتفى باستقبال ملكي بالديوان الملكي

٩ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

واختتم “الدخيل” تدويناته قائلا:” آخر معلومة في هذه التغريدات هي أن بروتوكول #روسيا أن تكون الاستقبالات الرئاسية في #الكرملين وهو ما حدث مع #الملك_سلمان”.

#الملك_بروسيا

آخر معلومة في هذه التغريدات

هي أن بروتوكول #روسيا أن تكون الاستقبالات الرئاسية في #الكرملين وهو ما حدث مع #الملك_سلمان

١٠ — #تركي_الدخيل (@TurkiAldakhil) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

ورغم التبرير من قِبَل “الدخيل”، والقول إن بروتوكول مراسم الاستقبالات في روسيا ينص على عدم حضور الرئيس إلى المطار، إلا أن ناشطين اعتبروا هذا التبرير “غير مقبول بأي حال”.

وطالب ناشطون بأن يتم معاملة بوتين بالمثل عند أول زيارة قادمة له إلى السعودية.

وكان في استقبال العاهل السعودي بمطار موسكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، إيغور شوفالوف.

الزبال بوتين يبيله عاصفة حزم على استقباله الفاشل لابو فهد تالله لو اعلنها ابو فهد حربا على الروس اننا نصلي الفجر بكره في قلب موسكو .. — داهية الجزيرة ® 🇸🇦 (@dahia_9) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧

اجل ما استقل الملك بوتين افا #الملك_سلمان_في_موسكو — 🇸🇦ƒєѕαιℓ (@faisalimrani411) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧

#الملك_سلمان_في_موسكو

لعنه على بوتين ماستقبل ملكنا في المطار — سعاد الروقي🕊🇸🇦🕊 (@ssoo________9) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧

قهرني جد بوتين هاذا 👊🏻👊🏻👊🏻😡 — saad (@s3dv) ٤ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحفية “االعرب القطرية” عبد الله العذبة قد كشف كذب هذه الادعاءات، ناشرا عبر حسابه بتويتر برنامج زيارة قديم قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش لموسكو واستقبله خلالها فلاديمير بوتين في المطار.