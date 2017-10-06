عبّر مغردون سعوديون في موقع التواصل الاجتماعي “”، عن غضبهم تجاه عدم استقبال الرئيس الروسي فلاديمير ، للملك سلمان بن عبد العزيز، في الزيارة الأولى لملك إلى موسكو.

 

وقال ناشطون سعوديون إن طريقة استقبال في موسكو، الأربعاء، لا تناسب حجم ومكانة المملكة، وقائدها.

 

من جانبه، حاول الكاتب الصحفي والإعلامي السعودي ومدير قناة “العربية”، تركي الدخيل تبرير الاستقبال المهين للملك سلمان في مطار موسكو مخصصا 10 تغريدات عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، لإثبات أن ما تم خلال الاستقبال ما هو إلا بروتوكولا .

 

وقال “الدخيل” في تدويناته التي رصدته “وطن”:” قد يسأل البعض لماذا لم يستقبل #بوتن الملك_سلمان بالمطار أمس والجواب في التغريدات التالية”.

وزعم أن ” البروتوكول الروسي ينص أن يستقبل نائب وزير في المطار الرؤساء والملوك”.

وأضاف “الدخيل” مبررا: ” الروس يقدرون كثيرا زيارة الملك سلمان خاصة وهي أول زيارة لملك سعودي لروسيا. وهم يعرفون حجم السعودية اقتصاديا ودينيا وثقافيا”.

وواصل “الدخيل” ادعاءاته قائلا:” من اجل اعطاء الزيارة تقديرا اكبر انتدب الرئيس بوتن بنفسه نائب رئيس الوزراء لاستقبال الملك سلمان بالمطار في سابقة بروتوكولية”.

ومما يعكس ارتباكه ولجوئه لعقد مقارنات، قال: ” حتى رئيس الصين بحجمها الاقتصادي والبشري وعلاقاتها الاستراتيجية مع روسيا استقبله نائب وزير روسي بالمطار”.

وأضاف “الدخيل” قائلا: ” لكن الاحتفاء والتكريم الذي يقوم به الرئيس بوتن اليوم للملك سلمان يؤكد اهمية علاقة البلدين وما تعوله كل بلد على الأخرى”.

وتابع قائلا:” وللعلم اعتمدت السعودية منذ اكثر من عام ألا يستقبل الملك ضيوفه بالمطار إلا استثنائيا. ويكتفى باستقبال ملكي بالديوان الملكي”.

واختتم “الدخيل” تدويناته قائلا:” آخر معلومة في هذه التغريدات هي أن بروتوكول #روسيا أن تكون الاستقبالات الرئاسية في # وهو ما حدث مع #الملك_سلمان”.

ورغم التبرير من قِبَل “الدخيل”، والقول إن بروتوكول مراسم الاستقبالات في روسيا ينص على عدم حضور الرئيس إلى المطار، إلا أن ناشطين اعتبروا هذا التبرير “غير مقبول بأي حال”.

 

وطالب ناشطون بأن يتم معاملة بوتين بالمثل عند أول زيارة قادمة له إلى السعودية.

 

وكان في استقبال العاهل السعودي بمطار موسكو، نائب رئيس الوزراء الروسي، إيغور شوفالوف.

 

وكان الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحفية “االعرب القطرية” عبد الله العذبة قد كشف كذب هذه الادعاءات، ناشرا عبر حسابه بتويتر برنامج زيارة قديم قام بها الرئيس الأمريكي جورج بوش لموسكو واستقبله خلالها فلاديمير بوتين في المطار.

 