في واقعة مثيرة للسخرية وتعكس اهتمام نظام السيسي ومطبليه بـ”الرز” فقط، كشف الإعلامي القطري، سعد الكعبي أن الاحتفال الأول والكبير الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة في مصر بمناسبة الذكرى 44 لحرب أكتوبر 1973، تم برعاية بنك قطر الوطني.

وقال “الكعبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”بنك #قطر الوطني #QNB راعي حفل السادس من أكتوبر فى العاصمة الإدارية الجديدة في #مصر !! قالك ايه .. قطر ارهابية”.

بنك #قطر الوطني #QNB راعي حفل السادس من أكتوبر فى العاصمة الإدارية الجديدة في #مصر !!

قالك ايه .. قطر ارهابية 😐 — سعد الكعبي (@sikaabi) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وكانت العاصمة الإدارية الجديدة قد شهدت احتفالا كبيرا بذكرى الـ 44 لنصر 6 أكتوبر، الذي تزامن مع افتتاح فندق “الماسة” كابيتال، كاول فندق في العاصمة.

وأحيا الحفل الغنائي بالفندق الفنان المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان الإماراتي حسين الجاسمي.

وكانت دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصارا جويا وبحريا وبريا علها، بزعم دعم الدوحة لـ”الإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر جملة وتفصيلا، مؤكدة بان هدف دول الحصار المساس بسيادتها.