في واقعة مثيرة للسخرية وتعكس اهتمام ومطبليه بـ”الرز” فقط، كشف الإعلامي القطري، أن الاحتفال الأول والكبير الذي أقيم في العاصمة الإدارية الجديدة في بمناسبة الذكرى 44 لحرب أكتوبر 1973، تم برعاية .

 

وقال “الكعبي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:”بنك # الوطني #QNB راعي حفل السادس من أكتوبر فى العاصمة الإدارية الجديدة في #مصر !! قالك ايه .. ارهابية”.

وكانت العاصمة الإدارية الجديدة قد شهدت احتفالا كبيرا بذكرى الـ 44 لنصر 6 أكتوبر، الذي تزامن مع افتتاح فندق “الماسة” كابيتال، كاول فندق في العاصمة.

 

وأحيا الحفل الغنائي بالفندق الفنان المصري تامر حسني والفنانة اللبنانية نانسي عجرم والفنان الإماراتي حسين الجاسمي.

 

وكانت دول الحصار ( والإمارات والبحرين ومصر)، قد قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر وفرضت حصارا جويا وبحريا وبريا علها، بزعم دعم الدوحة لـ”الإرهاب”، وهو ما تنفيه قطر جملة وتفصيلا، مؤكدة بان هدف دول الحصار المساس بسيادتها.