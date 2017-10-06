نشرت صور أظهرت سيارة الفنانة داليا التوني بعد تعرضها لحادث بالعين السخنة شمال شرق القاهرة مساء أمس أدّى لوفاتها.

وقال الفنان مصطفى درويش إنه كان يرافق داليا 3 أشخاص من أصدقائها تعرضوا لإصابات قبل نقلهم للمستشفى لتلقى الإسعافات بينما نجا كلبها من الحادث دون أي إصابات.

وباشرت نيابة السويس التحقيق في ملابسات مصرع الفنانة في حادث تصادم سيارة نقل بالسيارة التي كانت تستقلها، وفرار قائد السيارة النقل هاربا بسيارته.

وأمرت النيابة رجال المباحث بسرعة تحديد سائق السيارة الهارب وضبطه.

وتسلمت أسرة الفنانة الشابة جثمانها قبل ظهر اليوم الجمعة وشيعت الجثمان من مشرحة مستشفى السويس العام إلى مقابر أسرة الفنانة بالقاهرة.

وتداول نشطاء فيديو لآخر ما نشرته الفنانة داليا التوني قبل وفاتها بأيام على حسابها بالموقع، والذى يكشف مفاجأة حول سبب وفاتها.

ونشرت الممثلة الشابة داليا التوني فيديو لايف لها، وهي تصلح سيارتها، وعلى الرغم من أن الفيديو منشور من يوم 21 سبتمبر الماضي، وأنها تحدثت فى الفيديو أن سيارتها ليس بها عطل كبير، لكن البعض ربط بين الحادث الذي تعرضت له وهذا الفيديو، وأن سيارتها كان بها شيء لذا وقع الحادث.

كانت بدايات “داليا التوني” من خلال المشاركة في الجزء الثاني من مسلسل “الكبير أوي” عام 2011 مع نجم الكوميديا أحمد مكي، لكن الدور الذي كان السبب في شهرتها كان في فيلم “الألماني” عام 2012 مع النجم محمد رمضان.