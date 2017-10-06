تزامناً مع زيارة الملك السعودي لروسيا، وقعت وزارة الدفاع السعودية مع روسيا عقوداً لتوريد “الأسطورة” نظام الدفاع الجوي المتقدم (S-400) الروسي.

إذ في الوقت الذي تعاني فيه قطاعات واسعة من الشعب السعودي من الفقر والبطالة وانهيار المنظومة الاقتصادية، وهو بطبيعة الحال الخبر الذي لا يمكن ان يُنشر في وسائل الإعلام السعودية، يقوم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بضخ مليارات الريالات في اقتصاد الدول الأجنبية عبر عقد صفقات السلاح لترسيخ حكمه، حيث أنه مستعد لفعل أي شيء يوصله للعرش حتى لو اعتقل نصف الشعب.

ونفذ صندوق الاستثمارات العامة بالمملكة، 7 صفقات استثمارية في روسيا خلال الأشهر الماضية، بقيمة تصل إلى مليار دولار. فيما يعتزم ضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار في الاقتصاد الروسي خلال خمس سنوات، ليكون بذلك أكبر مستثمر أجنبي في روسيا.

ماذا تعرف عن هذا نظام S-400 المتطور؟!

بداية استخدامه ووصف دقيق للسلاح..

بدأ نشر هذا النظام الصاروخي للدفاع الجوي بعيد المدى، على نطاق ضيق في عام 2007، ليحل محل نظامي S-200 وS-300، اللذين أحالهما الجيش الروسي إلى التقاعد.بحسب “العربية”

يتميز نظام صواريخ الدفاع الجوي S-400 بأنه تم تزويده بعدد 4 أنواع جديدة من الصواريخ، يمكن حملها معا على ظهر شاحنة نقل وإطلاق واحدة، مع مراعاة أن يتوافق ذلك مع بيئة التهديد المحيطة.

يستطيع الصاروخ الأول 48N6E3، تحقيق قصف على مدى 230 كم. بينما الصاروخ الثاني، وهو 40N6، يبلغ مداه 400 كم.

يضاف لذلك أن الصاروخ الثاني مزود بإمكانية التوجية بواسطة رادار نشط ويستخدم ضد طائرات أواكس وجيه ستارز وإي إيه-بي6، المدعومة بأنظمة تشويش، وغيرها من الأهداف ذات التجهيزات المتقدمة.

أما الصاروخان الثالث والرابع في المنظومة فهما 9M96E و9 M96E2 من فئة الصواريخ الاعتراضية، والمصممة لتحقيق تأثير مباشر.

ويتنافس الصاروخان 9M96E و9 M96E2 بشراسة مع الصواريخ باتريوت باك-3، الأميركية الصنع، ويهدفان إلى توفير نقطة دفاع حصينة ضد الهجمات الدقيقة وأسلحة قمع الدفاعات.

تم تجهيز النسخة الأخيرة لتعزيز أكبر، بحيث يلبي المدى المرغوب فيه والذي يبلغ 40 و120 كيلومترا على التوالي.

يصل طول الصاروخ 9M96 إلى 4.75 متر ويزن عند الإطلاق 333 كغم، بينما تقدر أوزان الرؤوس الحربية له بــ24 كغم لكل منها.

تم تجهيز صواريخ منظومة “انتصار” بأنظمة التوجيه الداخلية مع تحديث لبرامج أوامر القيادة فضلا عن راصد نشط للرادار.

تفيد نتائج الاختبارات أن المنظومة سجلت نسب نجاح غير مسبوقة تحقق لها التفوق على منافسيها، حيث تصل قدرتها على قصف الطائرات إلى 90% وتحقق نسبة 70% ضد الصواريخ من فئة هاربون.

تم تنقيح نظم الرادار والبرمجيات في منظومة S-400، مع إضافة رادار استحواذ جديد.

خصائص السلاح الخارق.. قادر على فعل أمور لا تصدق

تعد منظومة “انتصار” أو “الهادر” هي الأقوى لنظام الدفاع الصاروخي الجوي من فئة S-300 من ناحية التطوير والترقية، بحسب موقع “Military Today”.

وتستطيع هذه المنظومة المتقدمة إسقاط جميع وسائل الهجوم الجوي الموجودة حالياً، من ضمنها الطائرات والمروحيات والطائرات المسيرة، والصواريخ المجنحة، والصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، فضلاً على قدرتها على كشف الطائرات الشبحية.

ويملك هذا النوع من السلاح القدرة على رصد وتدمير الأهداف من مسافة تزيد على 400 كلم، ويصل مدى المنظومة إلى 3,500 كلم، وبسرعة 3 أميال بالثانية “4800 متر في الثانية”.

وفقاً لعدد من الخبراء والعسكريين الذين تحدثوا لوسائل إعلام عالمية عند إعلان روسيا في عام 2015 نشرَ سلاح S-400 في القاعدة الروسية في سوريا، بأن هذا السلاح يعد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي تطوراً حتى اليوم، وقادر على فعل أمور لا تصدق.

وأشاروا كمثال إلى نظام الرادار وقدرته الهائلة على رؤية كل الأجسام التي تحلق في الجو، وحتى يمكنه أن يلاحظ الطائرات الصغيرة جداً، بالإضافة إلى ذلك يكشف الرادار كل الأهداف الأرضية، وقادر على كشف جميع الأهداف.

وأشار الخبير العسكري روبيرت فارلي إلى أن منظومة S-400 تحوي ثلاثة أنواع من الصواريخ خصص كلٌّ منها لتدمير أهداف على ارتفاعات مختلفة يمكن أن تصل إلى أكثر من 400 كلم.

وقال: “أما تلك التي خصصت لتدمير أهداف لمسافات أقل فتمتلك سرعة وقدرة أكبر لتدمير الأهداف المتحركة، وتستطيع المنظومة تدمير مختلف أنواع الصواريخ الباليستية والمجنحة”، مؤكداً أن روسيا تعتمد كثيراً على هذا السلاح؛ كونه يملك قدرات خارقة.

يمكن نقل وإطلاق صواريخ منظومة “انتصار” بواسطة شاحنة جر طراز BAZ-64022 سداسية الدفع. أو MZKT-7930 ثمانية الدفع. ويستقر مركز القيادة على شاحنةUral-532301 ثمانية الدفع.

كما تتوافر أيضا نسخة محمولة من S-400، على ظهر شاحنة من طراز MZKT-7930 ذات الشاسية ثماني الدفع. وتحظى هذه النسخة المحمولة بقدرة أفضل على التنقل عبر مختلف المناطق بما يوفر ميزة الوقت القصير لإعادة الإنتشار.

الدول المستخدمة لـ إس- 400

لا يعمل إس- 400 حتى الآن سوى في وحدات واسعة من الجيش الروسي، بالإضافة إلى كتيبتين في نظيره الصين، غير أن العديد من الدول في الشرق الأوسط ذات التواجد العسكري الكبير، أبدوا بشكل رئيسي رغبتهم في شرائه، وكان على رأسهم مصر، التي حصلت فعليًّا على إس- 300، وترغب في الوقت الحالي على بشراء النسخة الأكثر تطورًا من السلاح، كما أعلنت تركيا عزمها شراء المنظومة الدفاعية المتطورة، وإن كانت قد دخلت في مفاوضات مع الصين حول شراء نسخة مشابهة من إنتاجها.

ووصل العاهل السعوديّ، الملك سلمان بن عبد العزيز، الى موسكو الاربعاء، على رأس وفد رفيع، وهي أول زيارة يقوم به ملك سعودي لروسيا.

وحطت طائرة العاهل السعودي في مطار فنوكوفو الدولي جنوب غرب العاصمة الروسية، في مستهل الزيارة التي وصفت بالتاريخية.

وكان في استقبال الملك ووفده المرافق، دميتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي وميخائيل بوغدانوف نائب وزير الخارجية مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما لم يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأمر الذي رآى فيه معلّقون سعوديون انه لا يتناسب مع حجم ومكانة المملكة، وقائدها.