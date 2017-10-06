اجتاح هاشتاغ “#قريباً_دخول_النساء_للملاعب”، موقع “تويتر” بالسعودية، عبّر من خلاله مغرّدون عن غضبهم من ناقشات تدور حول دخول النساء للملاعب في خطوة تعتبر مفاجأه للجميع، وأن الأمر في يد هيئة الرياضة السعودية، وينقص فقط التنسيق مع الاتحاد السعودي، وبعض الجهات الرسمية داخل المملكة.

وشن النشطاء هجوما حادا على النظام السعودي ووليّ العهد محمد بن سلمان، الذين وصفوه بأن يجرّ البلاد لمستنقع كبير بتمرده على التقاليد وكسره للهوية الدينية المحافظة التي هي أساس المجتمع السعودي.

ورصدت (وطن) بعض تعليقات النشطاء عبر الهاشتاغ الذي لاقى انتشارا واسعا خاصة بين السعوديين، الذين صبوا غضبهم على النظام وسياساته ورؤية 2030.

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب كنت اتمنى تكون رؤية 2030 هي نهاية البطالة وازمة السكن وتطوير البنية التحتية وزيادة مداخيل للدولة وللمواطنين — السعودية خط احمر (@yyooyy139) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب

وهل دخول النساء للملاعب ميزة او

إضافة لها ? يجب التركيز على الاحتياجات الفعليه لـ المرأة والعمل علي توفيرها .. — 🇸🇦MESHAL ALSULAMi (@MASulami) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريباً_دخول_النساء_للملاعب اخيررررآ حنصير طبيعين كالبشر !!

على اساس اول كانو حيوانات بعدين مع التطور تحولو لبشر غرد كالليبرالي — البلوي (@1411Awwad) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريباً_دخول_النساء_للملاعب

تماشياً مع رؤية 2030

ونهايتها بنصير مثل لبنان انحلال وفقر — 🌺 (@222Jmm) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريباً_دخول_النساء_للملاعب

هل رؤية ٢٠٣٠ تدور حول المرأة فقط وكيف إخراجها من بيتها ! — تهاني النفيعي🇸🇦 (@Tahani_Qt) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب رؤية 2030 باختصار أرخص المرأة السعودية وخلها بالشارع يتعرض لها الصغير والكبير الجاهل والمثقف السعودي والوافد — M A J E D 🇸🇦 (@Mjeed7m) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب

لماذا اللبرالي السعودي يطالب بالسماح للمرأة بحضور السينما والحفلات الغنائية والملاعب ولا يطالب بحضورها للمسجد ؟ — jamal (@jamal_f_a) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب

وكأن كرامة وحشمة وحجاب المرأة السعودية قفص يراد إخراجها منه، المرأة في مجتمعنا معززة مكرمة،، لا تهدروا كرامتها. pic.twitter.com/S1eSJPw5kS — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب تلاحظوا يطالبوا بالاشياء اللي ترقق حياء المرأه والقضايا المهمه الأخرى قمة التجاهل واضحه يبون خراب مو مصلحه — غموض الحربي (@rselll77) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب هيئة كبار العملاء : لا يجوز دخول المرأة للملعب لأنه إختلاط ..

جاء قرار ملكي : حلال حلاال حلاااااال

علماء السلطان pic.twitter.com/VR3yGlto2x — jøker 🃏 (@Sd_8s) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

#قريبا_دخول_النساء_للملاعب

‘

باقي دخول المرأة للمقابر لأعتباره حق من حقوقها مما يساهم في إقتصاد الدولة وإنتاج فرص عمل للمرأة كحفارة قبور .. — عبدالمحسن (@imoohsen) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت مجموعة من القرارات خلال الأيام الماضية تعزز فيها توجهها السريع نحو “العلمانية”، بدأت بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87 ومن ثم السماح للنساء بقيادة السيارة، والسماح لها أيضا بقيادة سيارات الاجرة، وظهور راقصات لأول مرة في الفنادق، ثم تبعها قرارا برفع الحظر الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن القنوات التلفزيونية الرسمية ببث الحفلات الغنائية.