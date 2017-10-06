أكد حساب “فارس بن سعود” صاحب التسريبات الشهيرة من داخل الديوان الملكي، رفضت عدد من القبائل السعودية عملية التهميش المتعمدة لهم من قبل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وإرضاء ولي العهد لأخواله بقبائل يام على حسابهم.

وقال “فارس بن سعود” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بتويتر رصدتها (وطن): “بلغني أن وجهاء شمر ووجهاء عتيبة ووجهاء عنزة في مجالسهم يتحدثون عن تهميش متعمد لقبائلهم من قبل الملك سلمان ونجله محمد واهتمام خاص بأخوال محمد ابن سلمان بقبائل يام”.

1

بلغني أن وجهاء شمر ووجهاء عتيبة ووجهاء عنزة

في مجالسهم يتحدثون عن تهميش متعمد لقبائلهم من #سرقان#الدب_الداشر

وإهتمام خاص بخوالMBS(يام) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “الوجهاء من عتيبة وشمر وعنزة عاقدي العزم على إجتماع كلٍ لقبيلته ولو كان التجمع رغماً عن الحكومة وابن سلمان (هذا ثمن من يهمش قبائل عريقة)”.

2

الوجهاء من عتيبة وشمر وعنزة عاقدي العزم على إجتماع كلٍ لقبيلته

ولو كان التجمع رغماً عن الحكومة #سرقان وMBS

(هذا ثمن من يهمش قبائل عريقة) — فارس بن سعود (@MBNsaudi) ٦ أكتوبر، ٢٠١٧

وفي سابقة تاريخية ومشهد يشابه أيام الحروب القبلية والجاهلية، احتشد قبل أيام، عدد من مواطني السعودية المنتمين لقبائل يام وآل حثلين “العجمان”، بأمر شخصي من ابن سلمان وسط وادي العجمان في صحراء النعيرية الواقعة شمال شرق المملكة.

وقالت مصادر قبلية من المنظمين للحفل الذي كلّف مئات الملايين من الريالات السعودية أن الحفل جاء تلبية لدعوة شخصية من ولي العهد والملك الغير متوج محمد بن سلمان الذي أناب خاله الشيخ فهد بن حثلين لتمثيله في هذه المناسبة, التي تبدو أنها أكبر تحشيد للقبائل لدعوة المواطنيين القطريين المنتمين لها ببدء “الثورة” وإحداث قلاقل وبلبلة وأعمال شغب داخل وعلى جانب الحدود القطرية مع السعودية.