واجهت طائرة من طراز ايرباص A380 تتبع طيران الإمارات، عاصفةً قوية، صعّبت هبوطها على مدرج مطار “دوسلدورف” الدولي في ألمانيا.

وأظهر مقطع فيديو الطائرة التي تحتوي 500 مقعد، وهي اكبر طائرة ركاب تجارية في العالم، وهي تكافح من أجل الهبوط.

وواجه الطيارون رياحاً بسرعة 20 ميلاً في الساعة، وتُشاهد الطائرة وهي تتأرجح في الهواء قبل أن تهبط على أرض المطار، وتصطدم عجلاتها بعنف.

ولقي سبعة سائقين حتفهم الخميس في ألمانيا إثر سقوط أشجار عليهم بسب عاصفة هبت على شمال البلاد وشرقها.

وتسببت العاصفة بتعطيل حركة القطارات والنقل بالحافلات.

وقال متحدث باسم طيران الإمارات إنّ الطائرة هبطت وطاقمها والركاب بسلام.