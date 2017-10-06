أوقفت السلطات في الكويت عمالاً آسيويين بعدما ذبحوا حصاناً داخل حظيرة، تمهيداً لبيعه، وظهروا في مقطع فيديو إلى جانبه وهم يقومون بتقطيعه ووضعه في أكياس، في الجهراء بالكويت.

ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوخي، “أن البلدية هي من قامت بتصوير المقطع خلال ضبط العمالة”.

pic.twitter.com/qVgSDzsSbi — C O A C H (@coachMSN) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وأضاف أن “اللحم هو لحم حصان وليس لحم كلاب”، حيث قال العمال لرجال البلدية الذين ظهروا في موقع الذبح في مقطع فيديو آخر أن اللحم هو لحم كلاب.

وذكر المنفوخي أنه “تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات بإبعاد العمال الذين تم ضبطهم، وإحالة صاحب الحظيرة إلى المحكمة بتهمة مزاولة نشاط من دون ترخيص ومزاولة عملية الذبح خارج المسلخ”، مشيراً أنه “لا يوجد تصنيف بشأن منع ذبح الحصان”.