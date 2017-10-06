أكدت صحيفة “فايننشال تربيون” الاقتصادية، أن التيار السلفي نشط وفعال في السعودية، لافتة إلى انقلاب آخر قد تشهده المملكة قريبا على غرار ما حدث مع ولي العهد السابق محمد بن نايف.

ولفتت الصحيفة في تقرير لها، إلى ان عائلتي الملكين السعوديين الراحلين “فهد وعبدالله” بن عبد العزيز، إضافة إلى عائلة ولي العهد الرحل نايف بن عبد العزيز، قد شكلت تحالفا داخل العائلة الحاكمة للحيلولة دون انتقال الحكم إلى ولي العهد محمد بن سلمان.

وأكدت الصحيفة إلى ان وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية “سي آي إيه”، لا ترغب في وصول محمد بن سلمان للعرش، وتفضل عودة ولي العهد السابق محمد بن نايف، مشيرة إلى رواج انباء عن شعور الإدارة الأمريكية بالإحباط تجاه الاوضاع المالية للسعودية.

فايننشال تربيون: سي آي إيه لا ترغب في وصول محمد بن سلمان للعرش بل تفضل عودة محمد بن نايف pic.twitter.com/1k4TRIIqhv — قناة الجزيرة (@AJArabic) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الجديد مايك بومبيو، قد سلم في شباط/فبراير الماضي ولي العهد السعودي السابق الامير محمد بن نايف ميدالية تمنحها الوكالة تقديرا “للعمل الاستخباراتي المميز في مجال مكافحة الإرهاب”.

وكان الامير محمد بن نايف قاد بصفته نائبا لوزير الداخلية مكافحة تنظيم القاعدة الذي نفذ عددا من الهجمات في السعودية بين 2003 و2007 ادت الى سقوط قتلى. وقد نجا في 2009 من هجوم انتحاري للتنظيم، لكنه اصيب بجروح طفيفة.

ونقلت وكالة الانباء السعودية حينها عن الامير محمد بن نايف بعد تسلمه الميدالية “تقديره لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية على تكريمه”.

واكد “ابن نايف” ان “علاقتنا مع الولايات المتحدة الأميركية علاقة تاريخية استراتيجية ولن ينجح من يحاول أن يزرع إسفينا بين السعودية وأميركا”.