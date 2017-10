كشفت عارضة الأزياء والنجمة الأمريكية بروك شيلدز أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب طلب مواعدتها بعد طلاقه من مارلا مابلز عام 1999، قائلاً: واعديني أنا أغنى رجل في أمريكا.

وقالت في لقاء لها ببرنامج “Watch What Happens Live with Andy Cohen”: “قال لي اننا يجب أن نتواعد أنت نجمة أمريكا الأولى وأنا اغنى رجل بأمريكا، والناس سيحبون ذلك”.

وكان رد “شيلدز” على طلب ترامب: “لدي صديق وأعتقد انه لم يكون سعيداً بهذا الأمر” .