طرد الإعلامي المصري، معتز الدمرداش، المدافع عن حقوق “الشواذ” محسن البلاسي، بعد نشوب حرب كلامية وسجال عنيف بين الأخير وأحمد مهران أستاذ القانون العام، على الهواء.

ودافع محسن البلاسي، عن حقوق المثليين في رفع أعلام الشواذ خلال حفل التجمع الخامس المشهور.

وبشكل مفاجئ أقدم “الدمرداش” مقدم برنامج “90 دقيقة”، على قناة “المحور”، على طرد “البلاسي” بعد قوله بأن السعودية هي أصل الشذوذ وأنها تحتل مركزا متقدما ضمن الدول التي يتواجد بها الشواذ جنسيا.

وقال “الدمرداش” إنه لم يعد يتحمل استفزازات البلاسي، وبالتالي قرر إبعاده من البرنامج.

وأضاف: “أدخلنا في خطأ مع القيم والمعتقدات والبلدان الشقيقة، بزعمه إحصائيات غير مدققة.. البرنامج على الهواء، ولم يمكن بإمكاننا الإمساك بفم الضيف”.

وكان محسن البلاسي طالب المجتمع المصري بتقبل “المثليين”، داعيا الأخرين إلى المجاهرة بميولهم الجنسية.