كشف الضابط في جهاز الأمن الإماراتي وصاحب حساب “بدون ظل” الغير موثق على موقع التدوين المصغر “تويتر”، بان الأيام القادمة ستشهد الإعلان عن حكومة قطرية انتقالية في العاصمة السعودية الرياض.

وقال “بدون ظل” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” سيتم اعلان حكومه انتقاليه قطريه من الرياض خلال الايام القادمه”.

سيتم اعلان حكومه انتقاليه قطريه من الرياض

خلال الايام القادمه — بدون ظل (@without__shadow) ٥ أكتوبر، ٢٠١٧

يأتي ذلك في وقت مهدت فيه وسائل إعلام دول الحصار لمثل هذا السيناريو، من خلال احتضانها وإشادتها بالشيخ عبد الله بن علي آل ثاني، حيث أشارت دوما إلى أن السعودية والإمارات سيدعمان تشكيل “حكومة منفى” برئاسة عبد الله بن علي.

يشار أيضا الى أن هذا الحديث جاء بعد أيام من إقرار رجل الأعمال الإماراتي والمقرب من ولي عهد أبو ظبي خلف الحبتور بوقوف بلاده وراء مؤتمر المعارضة المزعوم الذي عقد في لندن الشهر الماضي والذي لم يحضره سوى أفراد معدودين مقابل المال دون وجود أي شخصية عربية.

وقال “الحبتور” في مقطع فيديو نشره عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” إن موضوع الأزمة مع قطر قد طال، مستنكرا تدخل الدول الغربية في الازمة مطالبا بأن تبقى الأزمة ضمن بيت “العائلة الخليجية” على حد قوله.

واعرب “الحبتور” عن عدم راحته لتأخر حل الأزمة الخليجية، مشيدا بدعم بلاده ودول الحصار لمؤتمر المعارضة المزعوم، معتبرا أن احتواء دول الحصار للشيخ القطري عبد الله علي آل ثاني ومن بعده سلطان بن سحيم آل ثاني بأنه أمر جيد، مؤكدا بان هذه البيانات لا تكفي من وجهة نظره.

ودعا “الحبتور” إلى اتخاذ ما وصفها بـ”الخطوات الجريئة”، من خلال اجتماع المعارضة المزعومة مع الشيخين القطريين وإعلان حكومة منفى، تقوم دول الحصار بتعيين سفراء لديها والاعتراف فيها بالقمة العربية القادمة، ويتم تمثيلها هي في القمة وليست الحكومة الشرعية، بحسب حديثه.

وختم “الحبتور” حديثه لدول الحصار بالتأكيد بأن الوقت ليس في صالحها، داعيا إياها لاتخاذ القرار.

أكرر تخوفي بخصوص تدخل الدول الخارجية في أمورنا الخليجية. كثرة التدخل ستعقد الأزمة وهذا ليس من مصلحة الشعب القطري. #خلف_الحبتور pic.twitter.com/gmNB1oevk8 — KhalafAhmadAlHabtoor (@KhalafAlHabtoor) ٢٦ سبتمبر، ٢٠١٧

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