اضطرت شركة “غوغل” الأمريكية لتقديم اعتذار رسمي لكافة مستخدميها، بسبب “خطأ فادح” وقع فيه محركها البحثي بشأن حادث إطلاق النار في لاس فيغاس”.

وكان عدد كبير من المستخدمين قد أعربوا عن ضيقهم، بسبب تصدير المحرك لخبر “مزيف” حول منفذ حادث “لاس فيغاس”.

وتضع “غوغل” في المركز الأول خبر لموقع يطلق “4Chan”، استبق كافة الأحداث بالإعلان عن منفذ للحادث، غير الذي أعلنت عنه السلطات، ونشر صورة مختلفة لمنفذ الحادث، ورغم مرور أيام عديدة على الخبر “المزيف”، إلا أنه لا يزال يتصدر نتائج البحث الخاصة بالحادث.

After its 4chan slip-up, is it time for Google to drop Top Stories? https://t.co/4p6qdmTbdM pic.twitter.com/okUH5Lcn7U

— The Verge (@verge) ٣ أكتوبر، ٢٠١٧